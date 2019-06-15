中評鏡頭：民眾太熱情　韓妻李佳芬激動落淚

李佳芬致詞時，數度流淚哽咽。（中評社 林谷隆攝） 中評社雲林6月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，大進場就走了12分鐘，韓國瑜走上台後，先讓太太李佳芬致詞，而李佳芬更是一上台就忍不住激動落淚，台下鄉親高喊“雲林的女兒”，李佳芬數度擦拭眼淚，接著哽咽的說，回到雲林一個月以來受到抹黑、委屈全部煙消雲散，謝謝雲林“後頭厝”（娘家）相挺。



李佳芬一上台就哽咽，她致詞時一度哽咽說不出話，也忍不住落淚；擔任造勢活動的主持人“立委”許淑華也安慰說“佳芬姐的委屈我知道”。



李佳芬表示，“女兒回來娘家，看到娘家的長輩，不管什麼委屈就像看到自己親人一樣，我們知道大家都很疼惜我們，我所有作為都不能讓人漏氣，我相信我的丈夫到現在都一樣單純 他在服務不分黨派，他一天當三天做，我從來沒有這麼激動過，但回來看到這麼多人，看到很多伯父伯母曬到黑黑，就知道是雲林人，我相信各位對我們的疼惜，我一定放在心中，人家照顧我們，我們就要拼命去做，所有鄉親站出來，讓我們覺得所有委屈抹黑都值得了”。



現場大批韓粉熱情揮舞“國旗，齊聲高喊“庶民選總統”、“總統選庶民”，韓國瑜短短200公尺進場距離，韓國瑜花了15分鐘才進場，在韓粉簇擁下進場，韓國瑜也和李佳芬不斷向鄉親揮手致意，現場歡呼聲不停歇。