韓妻李佳芬淚灑會場 雲林鄉親也動容

李佳芬表示自己從來沒有在造勢場合上如此激動過。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林6月15日電（記者 高易伸）“雲林女婿”中國國民黨高雄市長韓國瑜今日偕妻子李佳芬出席雲林造勢大會，主辦單位稱現場湧入12萬鄉親，讓李感動的紅了眼眶。李佳芬說著哽咽，現場群眾也高喊“佳芬姐不要哭”、“佳芬姐要加油”等，連雲林縣長張麗善也不禁紅了眼眶，主持人藍委許淑華也安慰說“佳芬姐的委屈我知道”。



李佳芬感謝雲林鄉親始終疼惜著她們，對於雲林鄉親、警察等在豔陽下曝曬多時感到不捨，也趁著615警察節感謝所有在崗位上付出的警力。李佳芬說，看到皮膚黝黑的雲林鄉親，知道大家都是辛勤務農，但大家很疼惜丈夫，心中充滿感動與感謝。



李佳芬說，人家說女兒回娘家就算有再多委屈都會不見，自己的夫婿韓國瑜所有作為都不讓雲林鄉親漏氣。韓選後到現在還是一樣單純，做事不分黨派、一天當三天做。所以每個人看到她都擔心說，為何韓國瑜受到皮包骨呢？因為他每天都在擔心沒時間把工作做完。



李佳芬說，自己從來沒有在造勢場合上如此激動過，但看到許多雲林鄉親、長輩曬傷、還有年輕人一身黝黑皮膚就知道都是雲林鄉親，是務農的。她們夫妻倆會把大家的付出放在心上，“吃一口、還人一斗”，感謝大家疼惜韓國瑜，看到鄉親這麼照顧他們夫妻真的很感恩，也讓這一個月來的抹黑及委屈煙消雲散。



李佳芬心思細膩，還說今天是6月15日警察節，也再次抱歉讓警察們加班。