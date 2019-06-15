外交部駐港公署負責人就香港修例問題發表談話

中評社北京6月15日電／外交部駐港特派員公署負責人就香港特別行政區修訂與移交逃犯相關的“兩個條例”問題發表談話，對林鄭月娥行政長官15日宣佈暫緩將有關法案提交立法會二讀審議的決定表示理解、尊重和支持，將一如繼往堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。



該負責人表示，我們堅定支持特區政府修例工作。修訂“兩個條例”是為了堵塞法律漏洞，彰顯社會公義，完善香港法治，是必要的、正當的、合理的。修訂內容符合國際法和國際社會通行實踐，有助於打擊犯罪。



該負責人強烈譴責有關暴力行徑，表示堅定支持香港警隊依法懲治、守護香港法治和社會安寧。他說，香港回歸以來，港人依法享有前所未有的包括言論、集會等在內的廣泛權利和自由。但是自由絕非沒有邊界，行使權利必須在法治框架以內。任何文明、法治社會都不會容忍衝擊和平安全的違法行為。



該負責人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，我們堅決反對任何外部勢力以任何藉口、任何形式干預。任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀都註定遭到失敗。我們再次敦促有關國家遵守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權，尊重特區政府依法施政，立即停止破壞香港繁榮穩定的錯誤言行。