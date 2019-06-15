韓國瑜重批民進黨　不抹黑就不會選舉

韓國瑜說，他是台灣有史以來，被抹黑抹最久的政治人物。（中評社 林谷隆攝） 中評社雲林6月15日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜，15日以“雲林女婿”身份返鄉在雲林縣斗六市人文公園舉行第三場造勢大會，韓國瑜致詞表示，他是台灣有史以來，被抹黑抹最久的政治人物，時間長達兩年半，包括到“行政院”開會，用和善的態度，拜託“中央”給高雄補助，結果開完會，卻看到網路上有經過剪接的影片，在修理他、打擊他，他已經搞糊塗，台灣的民主政治怎麼會搞成這樣，民進黨已經搞到不抹黑就不會選舉的地步，這不是我們的價值。



韓國瑜在下午5點抵達雲林造勢現場，身旁站了雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、“立委”許淑華、台南市議員謝龍介、前藍委張嘉郡等政治人物。



韓國瑜表示，上個禮拜他到花蓮造勢，提到蘇花改與“國道”六號二期與環島高速公路，很多人不知前因後果就批判我、抹黑我。其實他是提早一天，連夜從高雄到屏東，再到台東，車子開到凌晨2點，真的受不了下車休息，第二天再從台東花了三個小時到花蓮，這趟路總共花費七個小時，實際看看東部地區的民眾怎麼回家。



韓國瑜強調，這一趟來回要14個小時，他了解東部地區完全有資格要求一條方便安全的回家道路，結果他提出之後，有人贊成有人反對，難道“中華民國”的“總統”不應該解決各縣市的需求嗎？



接著韓國瑜感性的說，今天來到雲林，特別感謝各地來的好朋友，感謝在場的雲林鄉親長期來不離不棄，這幾個月來被抹黑抹黃，已經抹到很誇張，台灣政治史上沒有人連續被抹黑兩年半，好多人問他怎麼熬過來，因為每天醒過來都要回想什麼地方會被抹黑。



他提到，前幾天到“行政院”開會，很和善的態度、虔誠的心，拜託“中央”給高雄補助，結果開完會，竟然看到有經過剪接的影片在網路上修理他、打擊他，他已經搞糊塗，台灣的民主政治怎麼會搞成這樣，民進黨已經搞到不抹黑就不會選舉的地步，這不是我們的價值。



韓國瑜也說，到現在為止，他都沒有罵過一個人，別人問他怎麼忍，因為他有虔誠的宗教信仰，他有自己的價值觀，更重要是他了解自己想要追求什麼，但是他對台灣2300萬民眾感到憂心，我們這一代已經60多歲，這一代人沒有辦法扛起責任，沒有辦法讓台灣安全、人民有錢，讓大家過好日子，我們有什麼臉面對下一代。