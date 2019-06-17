中評關注：柯一句“恭喜皇上”戳到蔡的痛處

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）民進黨內2020初選結束，黨秘書長羅文嘉口中“受盡委屈”的前“行政院長”賴清德硬吞下敗果，雖賴篤定全力挺蔡英文，但卻因無黨籍台北市長柯文哲一句“恭喜皇上、賀喜皇上”，成了嘲諷意味極濃的熱點。當蔡英文的抗中牌，對上柯文哲的冷嘲熱諷，這齣政治戲碼肯定精彩可期。



民進黨內2020初選民調，確定了蔡英文將爭取連任，蔡賴之爭落幕，但因民調結果遭到質疑，多位台灣民調權威都陸續發表文章抨擊，成了民進黨與蔡英文的考驗。



柯文哲受訪時，看似玩笑話的一句“恭喜皇上、賀喜皇上”，有其目的性，因隔天柯受訪時，也僅對“賴清德好可憐被做掉了”表達“我失言”，但對蔡的恭喜卻不願更正，在PTT（台灣電子佈告欄BBS其中一個平台）上引起不少網友熱議。網民討論的焦點從民進黨更改初選辦法，堅持納入對蔡英文較 有利的手機民調、三度延長初選時程、將韓國瑜與柯文哲等人納入比較，乃至蔡在初選民調擁有35%支持度的不可思議現象。



陳水扁、年初爭取民進黨主席失敗的台灣民意基金會董事長游盈隆等人，也接連跳出來質疑這份民調。在台灣民調界有“祖師爺”級地位的公民教育基金會董事長、台灣大學政治學系退休教授洪永泰更發表文章痛批，“2019年6月13日民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天”，讓民進黨的形象有所受損，也讓蔡英文爭取連任的正當性蒙上陰影。



民進黨2020大選戰略，早已定調為主權牌、抗中牌，即將參加雙城論壇的柯文哲，則打出“北北基對接長三角”的經濟牌，似乎有延續2018高雄市長選舉，民進黨打出“反併吞、反介入”，對上國民黨“發大財”的意味。當民進黨定於一尊，柯自然不可能在隔岸觀虎鬥了，未來蔡英文免不了也會調頭 打柯文哲，降低柯參選2020的意願，而柯的“有口無心”會再與民進黨擦出什麼火花，執得仔細關注。