朱立倫：支持者憂初選規則有變　不必粉飾

中評社台北6月15日電／前新北市長朱立倫今天表示，中國國民黨“總統”初選規則至今仍有變化，不止他擔心，藍軍支持者都憂心忡忡，大家不必粉飾太平，也不要每天說好話，彷彿都沒有問題。



中央社報道，朱立倫今天參訪新北市中和區秀峰社會住宅時，記者詢問，對於國民黨“總統”初選規則至今都還有變化的意見。對此，朱立倫指出，這不是只有他在擔心的問題，更是藍軍所有支持者都憂心忡忡的問題，大家不用粉飾太平，也不要每天說好話，彷彿都沒有問題。



朱立倫表示，他非常喜歡美國職籃金州勇士隊的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），看到杜蘭特受傷非常難過；因此也對國民黨的狀況有感而發，黨內互打將讓選手不斷受傷，最後只會將勝利拱手讓人。



朱立倫指出，對於其他初選參選人的造勢方式表達祝福，這是各陣營的選擇。他下週也要前往雲林參與公益及關心農漁民，但不願意勞民傷財，也不希望造成黨內對立，太多造勢或媒體廣告，都不是初選階段最應做的事。



朱立倫認為，高雄市長韓國瑜近日口誤，承認錯誤就好，但黨內同志絕不能“心誤”，不要惡言相向、惡意相對，國民黨內最大的危機是初選為求勝選，造成非誰不投或不投誰，這樣2020年就準備拱手讓人。