長江流域將迎來新一輪強降雨過程

中評社北京6月15日電／根據水利部長江水利委員會最新防汛會商，即日起至23日，長江流域將出現一次自西向東的強降雨過程。新一輪強降雨過程與近期持續強降雨過程的部分地區高度重疊，當前部分河流水位仍然較高，水庫蓄水量較大，土壤含水量高，極易發生洪水和山洪災害，防洪形勢嚴峻。長江委提請流域各省市加強汛情研判，進一步做好部署防範，切實保障人民群眾生命財產安全。



新華社報道，受冷暖空氣共同影響，15至23日，長江流域將出現一次自西向東的強降雨過程，特別是16至23日，強降雨中心位於資水，累計面雨量約200至300毫米，兩湖水系其他地區可能出現累計雨量150至250毫米，局地單點累計雨量將達500毫米。受強降雨影響，烏江中下游、兩湖水系和長江中下游幹流將有一次明顯漲水過程，部分河流可能發生超警戒以上洪水。



長江委強調，長江中下游自16日起將進入強降雨集中期，要高度重視、嚴密防範。流域各省市要進一步強化水雨情監測預報，及時發佈預警信息；要進一步加強滾動會商研判，強化應急值守；要進一步做好水工程科學調度，保障防洪安全；要進一步嚴格水庫運行監管，嚴禁水庫擅自超汛限水位運行；要進一步加強技術支撐，落實工作組人員配置，做好隨時派遣的準備。