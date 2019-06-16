中評關注：港府暫緩修例　多方回應表理解

林鄭月娥昨日下午會見傳媒宣布暫緩修訂《逃犯條例》（中評社 張心怡攝） 中評社香港6月16日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥昨日下午會見傳媒宣布暫緩修訂《逃犯條例》，林鄭月娥指出，特區政府將就修例重新與社會各界溝通，做更多解說，聽取更多不同意見。香港多個政黨、商會組織等均對此表示支持、尊重與理解，並希望社會各界加強溝通，回歸理性討論。



林鄭月娥在記者會上提到，去年二月，在台灣發生一宗令很多香港市民感到震驚和傷心的殺人案，一名香港少女被殺，疑犯陳同佳逃回香港。這宗案件突顯了香港在刑事互助和逃犯移交制度上的明顯漏洞，即因為現行法例中的“地理限制”，不能移交疑犯到台灣，亦包括鄰近的內地及澳門，亦無可行安排可以與大約170個未與香港簽訂長期協議的國家和地區進行逃犯移交。



林鄭月娥說，作為負責任的政府，需要盡力找出一個方法，一方面可以處理台灣殺人案，令公義得以彰顯、還死者一個公道、給死者父母一個交代；另一方面盡力完善香港的法制，確保香港不會成為犯罪者逃避刑責的地方。“這也是特區政府提出修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》 建議的兩個初心。”



在聆聽社會的意見後，特區政府先後對建議作出兩次修訂：第一次是在法案正式提交立法會之前，剔除了九個可移交罪類和將可移交罪行的最高刑罰由原本一年以上改為三年以上；第二次是在法案提交立法會之後，把三年以上改為七年或以上，並采納了多項與國際標準一致、加強人權保障的措施，以釋除社會疑慮，爭取更多支持。林鄭月娥表示，雖然不少市民認同修例的兩個初心，但社會上對條例草案出現極為分歧的意見，有支持、有反對，而且立場鮮明。很多市民對條例草案仍有擔心、疑慮和不理解，亦對修例工作的過程產生猜忌。