日本華僑葉桂芬挺韓全台跑　待40天不回家

旅居日本20多年的華僑葉桂芬。（中評社 林谷隆攝） 中評社雲林6月16日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜第三場造勢活動15日在雲林斗六人文公園登場，旅居日本20多年的華僑葉桂芬接受中評社訪問表示，20多年來她唯一一次回台投票，就是去年高雄市長投給韓國瑜，原本她也不支持韓選2020，但是這段時間綠營瘋狂打韓，韓在高雄根本無法好好做，她從5月31日回台，每一場韓造勢都會參加，一直待到韓國瑜出線才會離台。



韓國瑜第三場造勢大會選在雲林斗六人文公園，活動在下午1時開場，韓國瑜本人預計在下午4時會來到現場，大約中午12時，民眾已經站滿活動主會場，因為天氣炎熱，有許多民眾躲在周遭綠蔭下乘涼。



日本華僑葉桂芬頭戴韓帽、韓服、手臂上還著“韓家軍”貼布，獨自一人坐在舞台旁的樹蔭下，默默揮舞的手中的青天白日旗。這位穿著十分典型的韓粉，吸引中評社記者的注意。



葉桂芬表示，她沒有跟著任何團體，而是自己自動自發到現場，她從日本回台，接連參加6/1台北凱道造勢與6/8花蓮造勢，中間空擋的時間就沿路觀光，當背包客坐火車，今天參加雲林造勢活動後，也預計要到嘉義的阿里山旅遊，離開台灣太久，這次回來挺韓，順便到各地觀光消費，到處都感到很新鮮。



為何會回來挺韓？她提到，住在日本已經20多年，這段時間她都沒有回到台灣投票，因為台灣政治紛紛擾擾，讓她沒有回台的動力，但是韓國瑜出現之後，她觀察韓很久，發現韓很真誠、接地氣，又有膽識，勇於將民進黨長期執政的高雄翻轉過來，所以去年年底首次回來投票，就是投給韓國瑜。



葉桂芬坦言，一開始她也沒辦法接受韓國瑜參選2020，因為他既然選上高雄市長，就應該把高雄市政做好，但是這幾個月看到韓不斷被抹黑、抹紅、抹黃，不管韓國瑜做了哪些努力，都會被放大攻擊，讓高雄施政無法正常進行下去，尤其是民進黨高雄市議員在議會質詢的內容，根本就是為了反對而反對。



長年在日本從事跨國貿易的葉桂芬表示，為了改變台灣惡劣的大環境，為了下一代，她覺得韓國瑜已經被逼到不選都不行，所以她要站出來拋磚引玉，雖然住在日本，還是要趕回來，一場場參與韓國瑜的造勢，實際觀察韓說了什麼，做了哪些事情，而不是只聽媒體名嘴的片面之詞。



她語氣堅定的說，當各界都認為韓國瑜的聲勢已經不行，特別是最近民進黨已經全力在打韓，蘇貞昌更是剪輯“行政院會”的影片修理韓，非得抓到你的弱點不行。這些動作在老百姓看來，很明顯就是民進黨硬要把韓拉下來，反而會讓挺韓民眾決定更堅定支持韓。



目前台灣最急迫要改變是哪些問題？葉桂芬向中評社說，台灣最迫切的問題，就是現在一直被意識形態綁架，政府與民眾都有“鎖國”的心態，不願意看看周遭環境的改變，特別是大陸的改變，執政黨每天都想要“台獨”，非但做不到，更因為意識形態造成對立，反而拖垮台灣經濟，百姓沒有安定的生活，社會怎麼會安定。



她認為，台灣內部問題這麼多，執政者還要裝著一副都很好的樣子，去討好美國與日本，她雖然住在日本20多年，期間也被詢問要不要加入日本籍，但她一直保留“中華民國”的“國籍”，因為她的“國家”是“中華民國”，這是很清楚的事情，所以我們不應該支持“台獨”，也不要被外國利用。



這趟回台挺韓會待多久？葉桂芬提到，她從5月31日回台，已經決定會待到國民黨初選結束，如果韓勝出，她會先回到日本，號召更多日本華僑一起回台參加造勢活動，如果不是韓出線，她可能會待在日本，也不會回台投票了。