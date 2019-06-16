李昶志：海峽論壇綠阻擾　國民黨無作為

李昶志出席海峽青年論壇。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席洪秀柱辦公室發言人李昶志接受中評社訪問表示，民進黨為2020繼續執政，展開生死保衛戰，直接拿海峽論壇“開刀”，恐嚇台灣基層不准來交流，反觀國民黨2018年地方選舉大勝，這次海峽論壇該善用“藍色十五縣市”，擴大兩岸影響力，結果最後落到“毫無積極作為”，怎麼不讓人生氣。



李昶志，逢甲大學公共政策研究所碩士、中山大學公共事務管理研究所博士生，中華青雁和平教育基金會青年委員會顧問、中華青年創新網絡協會榮譽理事長、好事文創行銷公司顧問等職務，歷屆海峽論壇都來廈門出席，特別是青年論壇，關心兩岸青年交流與台青在大陸發展際遇，十七屆海峽青年論壇活動告一段落後，在廈門接受中評社採訪。



中評社問，海峽論壇今年邁入第十一屆，怎樣看民進黨運用各種管道阻擾打壓台灣基層來參與？



李昶志表示，民進黨蔡政府限制來廈門出席海峽論壇，甚至連“教育部”都發文所有大專院校，對於兩岸教育交流活動，必須依《兩岸人民關係條例》、《教育人員任用條例》及現行兩岸政策辦理，只說明一件事，2020對民進黨是生死保衛戰，當然要不斷恐嚇與阻擾，激化兩岸對立，幫助民進黨蔡英文可以順利連任。



他觀察，其實國民黨去年底縣市長大勝，席次一舉增加到15席，這股“藍色力量”應該是國民黨對抗民進黨，特別是海峽論壇抗衡的重要籌碼，結果國民黨毫無積極作為。



“其實國民黨很久很久，就沒有表現！”李昶志分析，國民黨現在只有忙初選，光初選就讓國民黨“嚴重內傷”，國民黨根本沒辦法專心做事情，特別是兩岸關係，這樣怎麼讓大家信任，國民黨明年可以重返執政？好歹對於兩岸關係也要發表重要聲明，結果現在，還冒出國民黨急著修改黨章要替人“留位置”。



李昶志告訴中評社，現在進行的黨內初選，正好可以驗證，有意謀求大位的人，他們的兩岸論述與主張。或許有人，為了多爭取中間選票支持，兩岸主張變得保守模糊，可是必須要說的是，民進黨過去四年也是毫無作為，任何想代表國民黨參選2020的人，這個時候要講清楚，怎樣突破既有的兩岸關係。

