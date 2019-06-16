鄭平答中評：讓兩岸青少年共享新媒體機遇

全國台聯副會長鄭平15日就第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇相關情況接受中評社專訪（中評社 徐夢溪攝） 中評社廈門6月16日電（記者 徐夢溪 海涵）全國台聯副會長鄭平15日就第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇相關情況接受中評社專訪。他表示，希望以該論壇的舉辦為契機，搭建兩岸青少年思想互動的平台，新媒體領域交流互動的平台，兩年青年創新創業的平台，讓兩岸青少年共享新媒體發展機遇，讓台胞青年共享大陸發展機遇。



鄭平還指出，台灣青年要充分利用自身優勢，勇於登陸。全國台聯將與其他部門一道，共同努力，推動“31條措施”落實落地，解決台灣青年來大陸學習、生活、就業、創業遇到的困難，打造台胞扎根生活、安心創業就業的美好家園。



第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇將於16日下午在廈門開幕。該論壇是海峽論壇的重要組成部分。本屆論壇將以“新媒體•新青年•新應用•新發展”為主旨，以“我和你 在一起”為主題，創新論壇形式，豐富交流內涵，廣泛應用新技術新手段，吸引兩岸青年參與，凝聚兩岸青年共識。



以下為專訪內容：



中評社：請您介紹一下舉辦第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇的初衷和意義。



鄭平：全國台聯成立三十多年來，始終堅持以親情鄉情為紐帶，致力於推動兩岸民間交流。我們積極創造條件，廣泛聯誼海內外台灣同胞，讓越來越多的台灣鄉親走進大陸、了解大陸，團結越來越多的台灣鄉親推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。



海峽論壇是兩岸民間交流的重要平台，每屆論壇我們都積極參與其中。自2014年起，全國台聯主辦了五屆海峽兩岸青少年新媒體論壇，成為海峽論壇系列活動中兩岸青少年主題的重要品牌項目。今年，我們主辦的第六屆論壇有一些新變化。我們以“新媒體•新青年•新應用•新發展”為主旨，以“我和你 在一起”為主題，創新論壇形式，豐富交流內涵，廣泛應用新技術新手段，吸引兩岸青年參與，凝聚兩岸青年共識。



新媒體平台深受兩岸青少年喜愛，不僅僅是信息交流的平台，更是溝通兩岸同胞心靈、促進彼此契合的橋梁。我們希望以本屆論壇的舉辦為契機，搭建兩岸青少年思想互動的平台，新媒體領域交流互動的平台，兩年青年創新創業的平台，讓兩岸青少年共享新媒體發展機遇，讓台胞青年共享大陸發展機遇。



中評社：本屆活動的特色和亮點有哪些？



鄭平：本屆論壇我們廣泛邀請兩岸新媒體行業大咖親臨現場與未來兩岸青年媒體人面對面交流。



一是，通過新媒體講好大陸故事。展示AI合成主播、VR（虛擬現實技術）／AR（增強現實技術）、機器人等新媒體行業發展的最新成果和前沿技術，讓台灣同胞特別是台灣青少年體會祖國大陸科技強國、信息強國的成就，由技術體驗帶來認識改變，由情感交融促進心靈契合，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情。



二是，搭建論壇平台，探索融合發展。我們在論壇上啟動了台灣青年實習崗位招聘活動，為台灣青年提供實習、就業崗位，為他們進一步融入祖國大陸創造良好條件。我們舉辦了未來媒體人微視頻大賽、兩岸短視頻主題峰會和創新創業主題峰會兩場分論壇活動，吸引兩岸文化創意產業青年參與，打造兩岸青年的文化創業交流平台。

