中評關注：心系台青赴陸　三專家提中肯建議

主旨論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月16日電（記者 海涵 徐夢溪）6月15日上午，第十七屆海峽青年論壇主旨論壇在廈門市軟件園佰翔酒店舉行。主旨論壇圍繞“匯聚青春力量 築夢共同家園”的主題，台灣知名政治評論員邱毅，全國人大代表、澳門立法會議員施家倫，兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深就台灣青年赴大陸創業就業相關問題提出了中肯的建議和指導。



邱毅表示，這個世界一直在變，尤其是大陸，大陸是在一個正在成長、起飛過程中的龐大經濟體，也隨時在發生著變化。作為一位來大陸或是內地創業的台灣年輕人或香港、澳門年輕人，都要用心靈去細細體會。不僅要在心動之前做準備，在心動之後行動之前也要做準備。而且一旦行動了之後，會面臨變數，因此也必須要做好準備。我們在進行金融管理的時候都會談到所謂的止損點和平損點，創業就業也是一樣，每一個階段都有每一個階段不同的準備，有每一個階段不同的診斷，有每一個階段不同的解決方案。



他指出，在談到對外投資來進行創業就業的時候，我們都會注意到兩個名詞，一個名詞叫做心理距離，另外一個名詞叫交易成本。這兩個名詞分別由兩個諾貝爾獎的得主所正式提出來。就台灣的青年來說，到哪裡發展，心理距離最短？到哪裡發展，交易成本最低？毫無疑問，就是大陸。所以大陸是台灣青年最好發展的出路、機會和平台，大陸也是台灣年輕人能夠將其潛能淋漓盡致地發揮最好的舞台。可是要成功是必須付出代價，成功不是天上掉下來的偶然。成功是必須要付出代價，付出成本，成功必須要忍受挫折，忍受孤獨。成功是堅持的結果。所以不要只去了解成功的案例，必須用更多的精力去了解失敗的案例。為什麼人家會成功，為什麼人家會失敗，從成功中我們萃取精華，從失敗中學習教訓。當你到大陸來發展，成功的機會就比別人多了幾分。

