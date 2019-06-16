中評關注：韓流沒退燒　雲嘉三巨頭提早押寶

韓國瑜夫婦登台時，兩側是嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善。（中評社 林谷隆攝） 中評社雲林6月16日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜第三場造勢大會15日在雲林縣斗六市人文公園登場，韓以“雲林女婿”身份返鄉，吸引12萬名支持者到場力挺，重要意義在於最近幾波民調，韓的支持度都出現下滑趨勢，甚至在民進黨初選民調結果中，竟出現韓落後蔡英文11％的數據，引發外界“韓流不再”的疑問，這場雨過天晴的造勢活動，可謂有止血效果。



距離2020大選還有6個月，國民黨初選也還在進行中，雖然韓國瑜尚未出線，但從過去韓國瑜在選舉中的爆發力與韓流效應，端看雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆、嘉義市長黃敏惠現身活動力挺，對政治絕對敏銳的雲嘉府會巨頭，已經提早押寶。



去年雲林縣長選舉，在民進黨擁有行政優勢全力輔選下，爭取連任的李進勇在多份民調中，都保持些微幅度的領先，國民黨提名的張麗善在11月10日舉辦一場人民怒吼農漁民齊發聲造勢大會，找來“雲林女婿”韓國瑜回到家鄉，當天湧現3萬名支持者到場，成功拉抬張麗善的聲勢，也奠定國民黨勝出的關鍵。



對於雲林的藍營政治人物，其實已親身體驗過韓流效應，在這場2020大選，除了有“總統”選舉，還有雲林兩席“立委”要選，而這兩席現任“立委”劉建國、蘇治芬都是民進黨籍，藍營欲保持雲林執政優勢，怎麼說也要攻下這兩席，不然攻下一席維持藍綠平衡也是最保守的目標。



因此，有意參選2020雲林“立委”的雲林農田水利會長林文瑞、前雲林縣長張榮味女兒張嘉郡早早就在會場，招呼前來挺韓的各路人馬。隨後，雲林縣議長沈宗隆也帶著多位雲林縣議員到場，接著雲林縣長張麗善也到場。



過去雲林都是由藍營派系輪流執政，但在2005年3月21日時任雲林縣長張榮味因案羈押被解職，民進黨變積極耕耘雲林，連續在雲林執政長達18年。這次雲林府會雙巨頭旗幟鮮明挺韓，看重就是韓國瑜在雲林的高人氣，透過2020大選，一舉改變雲林的藍綠板塊。



出乎意料是嘉義市長黃敏惠也到場表態挺韓，她過去曾代理國民黨主席，在這次國民黨初選中，對於挺不挺韓，態度一直都很曖昧，這次卻現身會場稱“能為百姓發聲的人只有韓國瑜，希望眾人團結站出來挺韓。”