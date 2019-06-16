兩岸青年短片大賽上海電影大師交流營開營

We愛·第三屆兩岸青年短片大賽上海“電影大師交流營” 正式開營，上海市台辦主任李文輝出席為參與者打氣。(中評社) 中評社上海6月16日電／上海國際電影節作為亞洲知名的電影交流平台，歷來是各地電影人的盛大節日。上海、台北兩岸青年影人，在電影節期間，通過鏡頭語言了解彼此的想法，正成為一項傳統。6月15日，We愛·第三屆兩岸青年短片大賽的重要環節——電影大師交流營在上海正式開營，44部入圍的兩岸作品青年主創們，受邀參加為期一周的交流營活動。主辦方期待，這樣的活動能真正促進兩岸文化創意及數字內容產業發展，為華語電影培養優秀影視創意人才。



由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心、文匯報社擔任指導單位，上海市廣播影視制作業行業協會、滬測信息科技（上海）有限公司主辦，台灣微電影協會、華聯國際多媒體股份有限公司協辦的“We愛·第三屆兩岸青年短片大賽”，今年1月8日在上海正式啓動。今年的主題延續“我們愛”，參賽者將用自己充滿愛的鏡頭語言，講述發生在上海、台北等兩岸我們共同生活的城市中“我們愛”的故事。



經過為期3個月的征集，本次大賽共收到參賽作品1369部，參賽作品或溫暖感人，或輕鬆詼諧，或振奮人心，或發人深省。一個個真實而鮮活的故事，一幕幕充滿愛意的場景，這背後是當代青年對社會和時代的觀察與思考。經過評選，《台風 Typhoon》、《春·風將渡WHEN I AM SEVEN》、《一路11路 The Journeyof Bus 11》、《爺爺和我》等44部兩岸作品入圍。



15日下午，開營儀式在上海萬裕國際影城舉行，獲邀入營的青年影人們齊聚一堂，觀摩了入圍作品的展映。隨後的一周內，他們還將參加上海國際電影節的開幕分會場活動、專業導師授課、電影市場參觀、金爵獎評委會主席論壇、上海影視取景地參觀等豐富多彩的活動，當然，挑戰也一直存在，他們需要以 ＂愛上海＂ 為主題，在48小時內完成“上海采風拍攝”，考驗他們的實力。



今年的短片大賽，組委會在積累前兩屆大賽成功的基礎上，今年增加了提升青年人才實戰經驗的版塊和舉措，成為新亮點。除了可以參加金爵獎主席論壇，聽2014年憑借《冬眠》捧得戛納電影節金棕櫚大獎的國際著名導演努里·比格·錫蘭傳授經驗，著名導演、原上海電影家協會主席張建亞也將開設大師課，手把手地給青年影人做實戰指導。



21日，交流營將迎來最高潮——頒獎儀式。大賽共設金獎、銀獎、銅獎各1名，以及We愛獎、優秀獎、采風獎等獎項。頒獎儀式將在上海世博會博物館舉行。