李建榮：國民黨豈可上新潮流的當？

李建榮。(中評社) 中評社台北6月16日電／民進黨新潮流系“立委”劉世芳為阻擋高雄市長韓國瑜參選，率先喊出欲推動罷免韓國瑜並與2020大選同步進行。資深媒體人、前圓山大飯店董事長李建榮表示，民進黨新潮流系台北市議員梁文傑加碼喊話，要把國民黨在“總統”與高雄市長補選“雙殺”。新潮流在民進黨內向以謀略著稱，攻城掠地、攫取權力手段心狠手辣，台北市長柯文哲吃過苦頭，曾飆口新潮流是“國家禍害”。從藍營的角度，應要了解，對手的策略就是嚇阻韓國瑜最好不要再參選，把最強參賽者留在高雄，民進黨就可增加勝算機會。



李建榮在中時電子報表發文章如下：



在民進黨完全執政的3年多期間，為所欲為，民怨已深，台灣民主政治基石已遭嚴重破壞。為多數百業基層所喜的韓國瑜，就任高雄市長未久就被催促再選“總統”，且被認為是擊退民進黨的首選，此亦可視為“國家政治勘亂”的特別現象。



現有議者論，民進黨執政失敗的“總統”、“行政院長”可以參加大選，縣市首長落選的可以升任“行政院長”、“行政院副院長”、“交通部長”、“中選會主委”，為何勝選且有高民氣支持的韓國瑜就不能更上層樓，擴大服務，既服務“全國”也更可服務高雄，重視南部。



就因為蔡英文以一黨一人之私，無視選民的最新民意，籌組落選者“內閣”，打破全世界的民主常規，在這樣的非常態下，擁有高人氣的柯文哲及韓國瑜則始終被視為蔡英文的強勁對手，連民進黨的初選民調對比，都把韓、柯二人納入，這足以證明識時務為俊傑，要攔阻韓、柯二人參選，是違反民意的潮流。



從常態角度，韓國瑜不可能動念參加“總統”大選。但就因為民進黨對權力吃相難看、對政治對手趕盡殺絕、讓庶民經濟無感，碰上韓國瑜接地氣、政治性格具備可與政治騙子、政治痞子一戰的勇氣，而非傳統藍營博士菁英的“溫廉恭儉讓”，因現今政治情勢才造就出“庶民“總統”的參選環境。



藍軍立場應該要從新潮流的“反向”來思考。民進黨執政如此失去民心，還有“雙贏”的雄心抱負，其實是想“屈韓不戰”，讓國民黨推二軍參選。但國民黨豈可上當。新潮流打如意算盤，以為韓國瑜當選，高雄市長補選就是探囊取物，但政治情勢變化之快是難預期的。



