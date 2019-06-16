上海台商助力葫蘆島扶貧　關心下一代教育

上海台辦副主任李驍東帶領“2019上海台商遼寧行”考察團一行走進綏中縣沙河學校座談（中评社 李娜摄） 中評社葫蘆島6月16日電（記者 李娜）6月15日，上海台辦副主任李驍東帶領“2019上海台商遼寧行”考察團一行走進葫蘆島市綏中縣沙河學校座談。葫芦岛市委常委、统战部部长甄国強，綏中縣委副書記蔡波，绥中副縣長趙建輝等參加座談。



14日下午，上海市台協與綏中縣教育局（沙河鎮中學、加碑岩小學）、興城市郭家鎮人民政府（郭家鎮小學）在葫蘆島市簽訂捐贈協議，捐贈善款人民幣30萬元資助357名貧困學生用於補貼學生免費午餐和上學交通費用。其中包括綏中縣沙河鎮學校建檔立卡貧困家庭學生36名，加碑岩鄉小學建檔立卡貧困家庭學生137名，興城市郭家鎮中心小學建檔立卡貧困家庭孩子184名。



座談會上，綏中縣委副書記蔡波介紹了綏中縣的農業、文化、旅遊等基本情況。他表示百年大計教育為本，綏中縣也是人才輩出，曾培養出中國航天第一人楊利偉等，相信上海台協對綏中縣教育的關心，將來會培養出更多的國家棟梁之才。



上海台協副會長劉達緯表示，希望通過此次上海台協捐贈活動，能吸引更多的愛心企業家加入到這個隊伍中來，為了下一代教育，將愛心傳遞下去。



隨後，沙河學校學長校長王樹平、加碑岩學校校長虞忠朝介紹了學校的基本情況。據介紹，沙河學校是2007年1月由原沙河中學與沙河小學合併而成的，座落在沙河鎮東沙村，毗鄰綏中縣城，是城外第所農村九年一貫制學校。學校占地面積26581平方米，建築面積8205平方米，現有25個教學班，共有教職工129人，學生1231人，目前貧困學生36人，其中農村建檔立卡學生22人，低保戶學生11人，2名殘疾學生，1名孤兒。貧困學生大多因父母疾病、身殘、家中老人因年紀偏大喪失勞動能力等原因致貧。



綏中縣加碑岩鄉聯合學校成立於1998年8月，由加碑岩鄉初級中學和加碑岩鄉中心小學合併成立的一所九年一貫制學校。新校址建在原加碑岩鄉中學院內。占地4800平米，有教學樓、師生宿舍樓，共90間2800平米。本學期聯校內設四到九年級，共有9個教學班，其中小學生129人，中學生112人，住宿學生95人。全鄉共有中小學生322人。實有公辦在職在崗教師29人，代課教師20人，在校住宿教師15人。



“2019上海台商遼寧行”考察團於6月11－15日走進遼寧大連、沈陽、葫蘆島多地考察交流，由上海台辦主任李文輝，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏率40位上海台商來遼參訪考察。旨在密切上海與大連對口合作交流，助力東北經濟振興，促進上海台企轉型升級，上海台商沿途還將開展愛心捐贈活動，助力葫蘆島市扶貧攻堅戰。