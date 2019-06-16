尤肖吾：講好澳門故事　深化兩岸各界交流

澳門歸僑總會副監事長尤肖吾（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵 徐夢溪）6月15日下午，澳門歸僑總會副監事長尤肖吾出席第十一屆海峽論壇·2019兩岸僑聯和平發展論壇·海峽兩岸暨港澳僑界圓桌峰會並發言。他表示，未來的“一國兩制”台灣方案，將使和平統一的方向更加明確，這就需要集思廣益、深化交流。澳門更應發揮自身獨特優勢，加強與台灣各界交流往來，向台灣同胞介紹澳門“一國兩制”的成功實踐及其成就，講好澳門的故事，繼續發揮澳門在兩岸關係中的積極作用



尤肖吾說，今年新年伊始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念大會上莊嚴宣告：祖國必須統一，也必然統一。習近平總書記在重要講話中提出要探索“一國兩制”的台灣方案，倡議在堅持“九二共識”，反對“台獨”的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸各民族未來開展廣泛深入的民主協商，就兩岸關係和平發展達成制度性安排，探索“一國兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐。這為新時代兩岸和平發展指明了方向，也為澳門廣大涉台和僑界社團明確了工作方向。“和平統一、一國兩制”已然受到包括台灣同胞在內的海內外炎黃子孫的共同熱議，也是實現兩岸統一的最佳選擇。



一、首創兩岸交流的“澳門模式”



尤肖吾說，早在澳門回歸祖國之前，當時的新華社澳門分社（即現在的中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室（簡稱澳門中聯辦）前身）就已在《中葡聯合聲明》簽署後不久設立台灣事務部，專職負責澳台關係事務。時任國務院副總理兼澳門特區籌委會主任錢其琛於一九九九年一月十五日召開的澳門特區籌委會上宣示了中央處理澳門回歸後涉台問題七項原則與政策（即著名的“錢七條”），基本確定了回歸後澳台之間的民間交往、經貿文化交流關係不變的原則。而在澳門特區籌委會第四次會議致開幕辭時，錢其琛指出：“‘一國兩制’構想最早是針對台灣問題提出來的，而它的成功實踐是從香港回歸開始的。澳門回歸將是落實‘一國兩制’的方針，實現祖國統一的又一個範例。澳門在兩岸關係交往中起到獨特的作用，澳門回歸後我們希望能繼續發揮這種作用。”澳門回歸二十年來，包括允許台灣當局在澳門設立機構（台北經濟文化中心）、歡迎台資到澳門投資，並通過澳門到內地投資；支持開通澳台航線，並經澳門“換航班號不換飛機”的“一機到底”、間接直航模式，使兩岸實現了間接“三通”，被稱為“澳門模式”。雙方的民航官員、兩岸事務官員都以航空公司、航空業公會的名義進行談判，由民間機構代表雙方的公權力部門在“一個中國”的原則下進行事務性商談，特別是在當時海協會與海基會的商談管道暫時中止的情況下，澳門起到了特殊的、積極有效的作用。此外，當時的澳台航線續約、港台航線續約及兩岸的春節包機談判以及大陸居民赴台旅遊、兩岸合作共同打擊犯罪等事務性磋商都在澳門進行，涉及兩岸關係的研討會和論壇也經常在澳門舉行。在第六屆澳台關係研討會上，還邀請了時任台灣“陸委會”副主委以學者名義到澳門出席會議，凸顯了澳門作為兩岸關係橋梁平台的作用。

