社評：這三股挺韓勢力是加持還是負數？

中評社台北6月17日電（評論員 林淑玲）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜參與2020黨內初選的第三場造勢大會15日在雲林落幕。前兩場活動，61台北府前凱道號稱有40萬人，68花蓮喊出15萬人，615雲林則稱有12萬人，外界關注韓國瑜支持度是否如部分民調顯示的未升反跌？當前三股主要、顯性的韓流推手是加持還是綁架？對韓邁向2020之路是正數或負數？值得商榷。



根據國民黨內部調查，韓國瑜網路總聲量及人氣在6月1日台北府前凱道造勢達到最高點，之後便下滑。民進黨初選落幕後，綠營集中火力升高攻擊，目前藍軍民調第一的韓國瑜仍是綠營頭號對手，從現在一直到7月中國民黨初選民調揭曉，黑韓強度只會愈來愈強。



然而，韓國瑜卻出現一籮筐問題，最近很明顯看出，他的一周一造勢非但沒有大幅拉高支持度，反而挑起更多韓黑。但韓顯然被三股強大而顯性的挺韓力量推著走，從好的講是各取所需，從壞的講這些人情都是要還的，初選過程就已看到許多問題，初選沒過一切回到原點，若初選過關後續問題會更大。



挺韓第一股力量是特定媒體的支持。媒體支持本是好事，但若是特定媒體發展到“獨尊韓流”並產生強烈排他性，為韓樹敵，後座力也會出來。最明顯的是，韓國瑜去年九合一選舉那種海納百川只為高雄，藍軍匯整入韓流的現象已不復見。因郭台銘不滿特定媒體每天“捧韓批郭”公開叫陣，藍軍內部已撕裂成韓粉與郭粉的對立，天天在網路上對罵，一方“非韓不投”、一方“非郭不投”，以這狀況初選後要整合也難。高度競爭的台灣媒體無形中也區隔韓粉與韓黑對立陣營，涇渭分明，一方捧另一方就打。



特定媒體無限上綱的支持，甚至扮演鐵衛角色，會讓政治人物失去對環境應有的警覺心與反省力。早在韓決定投入初選前，各項民調即顯示，反對他參選2020的高雄選民達到5、6成，但他還是決定一頭栽下去。韓決定投入初選後，高雄選民反應兩極，不少高雄藍軍民代、黨員也不贊成韓市長位子沒坐熱就要轉檯去拚大選。但在特定媒體護航下，表面上看這些問題丟出來都有人幫忙擋，甚而打回去，一周一造勢又餵食了大量迷藥，讓韓國瑜輕忽了一邊拚高雄施政、一邊拚初選要注意的細節、須預防的危機。他從特定媒體得到的支持，實則在四面八方的黑韓、反韓付出了更高的代價。這還不包括，一旦他當選，背後的“kingmaker”無需回報？



第二股力量是韓國瑜造勢場的攤販大軍。韓國瑜從6月1日開始訂下一周一造勢目標，將跑遍台北、花蓮、雲林、台中、高雄。他是台灣第一位在黨內初選階段就這樣造勢的政治人物，三場造勢下來已被質疑都在同溫層打轉，沒有外擴出去，且勞師動眾，過度動員。這與他去年九合一選舉期間喊出一碗魯肉飯、一瓶礦泉水，完全不靠動員的情形截然不同。“國瑜市集”浮上台面，變成是集團性攤販組織，台灣中南部流動夜市是逐水草而居，“國瑜市集”是跟著韓的造勢場跑。韓為何需要辦那麼多造勢場？除了韓要拉抬聲勢、地方選將需要母雞為“立委”參選人站台，也是攤販組織有生意上的需求。韓流可聚集大量人流，讓每次造勢多達數百家的攤商吃飽飽，市集也可幫忙聚集人潮形成生態鏈，畢竟不是正常發展。如果韓通過初選，不一路辦下去也難，但辦多了，粉絲四處奔波師老兵疲，很快就會失去新鮮感，甚至冷感。



韓國瑜完全仰賴大型造勢，或許是為了配合他現職是高雄市長，只能在周末從事競選活動的需求。然而也失去更多元接觸選民的機會，台灣歷來選舉從沒人是這麼操作，被攤販大軍推著不斷的辦造勢。



第三股力量是地方派系。韓國瑜這波大造勢，主要出錢出力者是地方派系加上宗教團體，包括前花蓮縣長傅崑萁、雲林張榮味家族、台中顏清標家族，以及“國會黨”主席妙天等 。其中，傅崑萁才剛出獄，張榮味還在關，系統與宗教政黨都各有所圖。台灣過去二、三十年，李登輝領導國民黨的時代與地方派系合作最緊密，當時李為了勝選，地方皆由派系掌握，呼風喚雨。這樣的形態雖讓國民黨在解嚴之後有了10多年的榮景，卻也種下黑金政治惡果，以及極其惡劣的社會形象，2000年政黨輪替換由民進黨執政後，國民黨便像摧枯拉朽般崩壞，直到陳水扁貪瀆爆發，馬英九為國民黨把政權拿回來才止血。



馬英九執政8年，雖然很多人罵他，但馬與地方派系保持距離，而且不沾鍋，慢慢重建國民黨形象，貢獻不可抹滅。了解國民黨發展脈絡，曾歷經黑金政治那段歷史的人，都對地方派系成為韓流推手保持很高的警戒。最近韓流各地的造勢大會，場地布置加上動員，一場少的要新台幣數百萬元，大場的沒有上千萬拿不下來，在江湖混都是要還的。台灣近年選舉，許多候選人都主打小額募款，就是為了避免欠大人情，未來要還，會受到牽制。韓國瑜願意辦這些大造勢，派系樂得配合，當地方派系成為韓參選的台柱，這是好事？



其實，韓國瑜要選2020，最能幫他加分的應是，把高雄市政做好，做到無懈可擊，拿著政績去說服選民，他可以再晉級，挑戰更高的位置；並提出執政藍圖，用理性、用牛肉說服選民。現在為時不晚！