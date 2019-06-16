快評：台青西進是大勢 成功故事會越來越多

中評社快評/6月15日上午，以“匯聚青春力量、築夢共同家園”為的主題第十七屆海峽青年論壇主旨論壇在廈門舉行，四位台灣青年分別以登陸篇、扎根篇、發展篇和融合篇，分享了各自在大陸創業就業的感人故事。



在登陸篇中，平潭台籍幼教老師、第十六屆福建青年五四獎章獲得者陳亞妏，講述了自己登陸平潭推動閩台幼教融合發展的生動故事；在扎根篇中，重慶台灣青年鍾秉傑，講述了自己在大陸，從就業到創業，從單身到結婚生子的扎根故事；在發展篇中，廈門台灣青年侯彥志，講述了自己到大陸的原因和初心，並與想要登陸發展的台青分享了自己的創業經驗與建議；在融合篇中，上海台灣青年連泰瑞講述了“台商二代”憑借在大陸成長的經歷，跟隨祖國大陸發展大方向順勢而為，從而在文化自信中推動兩岸融合發展。



四位台灣青年結合自身經歷，講述了在大陸追夢、築夢、圓夢的故事，情節生動、形象、接地氣，也是許多台灣青年在大陸成功創業的縮影，有關經驗和啟示，非常實用，值得有意西進大陸就業、創業、生活的台青參考。



我們認為，台青的西進是大勢所趨，相信台青在大陸奮鬥、創業、成功的故事會越來越多；青年是兩岸的未來和希望，是促進兩岸關係和平發展的中堅力量，兩岸的執政者和相關機構團體，都應該積極致力推動和加強兩岸青年交流、服務兩岸青年交流。

