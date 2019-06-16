認識和把握新一輪信息革命浪潮

當前，只有抓住新一代信息技術的發展與應用這一突出特征，才能抓住信息化發展歷史機遇。 中評社北京6月16日電／2013年，麥肯錫咨詢公司在一份研究報告中列舉了可能改變未來生活、商業和全球經濟的12項顛覆性技術，其中大部分屬於新一代信息技術。幾年前，我們對新工業革命作出了“一主多翼”的判斷，也是基於相同的認識。所謂“一主”，是指新工業革命的主要驅動力量是新一代信息技術的深度應用和全面應用；所謂“多翼”，是指新一代信息技術的發展與新能源、新材料和生物科技等諸多領域的技術進步相協同，呈現出融合創新、全面發展的態勢。當前，只有抓住新一代信息技術的發展與應用這一突出特征，才能準確觀察和理解我們所處的快速變化的時代，從而抓住信息化發展歷史機遇，打造發展和競爭新優勢。



當今世界迎來新一輪信息革命浪潮



人民日報發表國務院發展研究中心產業經濟研究部部長趙昌文文章表示，從技術和產業的視角，可以對當今人類所處時代作出諸多不同表述。但是，無論是新工業革命、第四次工業革命、第二次機器革命、下一代生產革命還是新一輪科技革命和產業變革，其核心內容都是新一代信息技術的創新發展及其對人類社會生產生活方式帶來的巨大而深刻的影響。據此可以得出一個基本判斷：當今世界處於以信息化全面引領創新、以信息化為基礎重構國家核心競爭力的新階段，迎來了新一輪信息革命浪潮。



新一輪信息革命本質上是由信息生產、交換、分配和消費方式變化引起的社會生產力和生產關係的巨大變革，它的影響是全方位、長周期的。生產力的發展史就是人類不斷通過技術進步解放自己的歷史，每一次產業技術革命都給人類生產生活帶來巨大而深刻的影響。比如，18世紀60年代開啟的第一次工業革命用蒸汽機取代人力，極大地提高了生產效率。第二次世界大戰後，半導體、集成電路、計算機、衛星通信等電子信息技術的發明和應用，使人類利用信息的手段發生質的飛躍，帶來了生產力大發展。近年來，新一代信息技術日新月異，引領社會生產新變革，創造人類生活新空間，拓展國家治理新領域，極大提高了人類認識世界、改造世界的能力。如果說工業革命拓展了人類體力，通過大規模工廠化生產創造出驚人的物質財富，那麼，新一輪信息革命正在空前地增強人類腦力，帶來生產力又一次質的飛躍。



中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，要實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，必須敏銳抓住信息化發展的歷史機遇，大力解放和發展社會生產力，加快建設創新型國家，主動順應和引領新一輪信息革命浪潮；堅持改革開放，加快完善社會主義市場經濟體制，創造並不斷完善有利於新一輪信息革命深入發展的制度環境。



新一輪信息革命對生產方式產生深刻影響



文章分析，新一輪信息革命對生產方式的深刻影響，表現為信息化帶來的產業技術路線革命性變化和商業模式突破性創新，進而形成信息技術驅動下的產業範式變遷、企業組織形態重構以及就業和消費方式變化。當前，新一輪信息革命的圖景尚未完全展開，對人類生產方式的影響尚不能精准預知。但是，至少以下幾個方面的影響將是巨大而深刻的。



生產方式智能化。互聯網作為創新最活躍、賦能最顯著的產業，正加速向各產業尤其是製造業產業鏈、供應鏈、價值鏈滲透，推動製造業發生深刻變革。網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、智能化生產正在成為“新製造”的共同特點。生產領域的技術變革和商業模式創新還推動人類生活方式和社會領域的數字化智能化轉型，智慧交通、智慧醫療、數字化學習、智能家居等正在孕育興起。



產業形態數字化。隨著信息化深入發展，我們正在經歷從管理數字化、業務數字化向產業數字化轉變的階段。數字化不僅促進形成新的產業形態，而且推動傳統產業向更高級產業形態轉型升級。可以預見，未來大部分產業將成為數字化產業或與數字化技術深度融合，數據將成為企業的戰略性資產和價值創造的重要來源。



產業組織平台化。在新一輪信息革命浪潮下，平台企業正在成為一種新組織形態。2019年，全球市值前10大公司中有7家是平台企業。不同於傳統的企業形態，平台企業是一種兼具傳統企業組織和市場功能的新形態；不同於傳統企業專注於內部管理，平台企業更強調外部的連接性及其網絡效應。以信息技術為基礎的開放平台為共享經濟拓展了沒有邊界的市場空間，大大提高了全社會的資源利用效率。比如，共享汽車逐漸成為一種成熟的商業模式，共享出行的提供者通過不斷創新的商業模式促進汽車利用效率不斷提高。



這些變革也會對勞動就業產生影響。人類歷史上的產業技術革命既是對勞動者的解放，也形成了對勞動者的替代。隨著生產過程自動化的推進和機器人大規模使用，新一輪信息革命在不斷創造新就業崗位的同時，也在形成對勞動者的替代，其中既有對人類體力勞動的替代，也有對人類腦力勞動的替代。機器對勞動者的替代，能夠把人類從繁重危險和簡單機械的勞動中解放出來，提高生產效率，使技術成為人類逐步實現自由的手段。在這一過程中，適應能力較差的勞動者難免會面臨較高失業風險。但只要採取有效措施加以應對，就業問題是能夠得到妥善解決的。

