科創板將助力創新驅動發展戰略加速落實

中評社北京6月16日電／在6月13日第十一屆陸家嘴論壇開幕式上，科創板開板儀式正式舉行，證監會主席易會滿主持並發表開板致辭。科創板正式開板後，將大幅提升資本市場對中國科技創新的服務水平。



證券時報發表資本市場政策專家熊錦秋文章表示，國際經濟競爭說到底就是科技創新能力的競爭，中國能否在競爭中取得有利地位，關鍵就在於能否提高科技創新能力，掌握一大批自主核心技術、關鍵技術。科技創新具有投入大、周期長、風險高等特點，離不開資本支持、金融支持，科創板開板運行，將進一步暢通資本進入科技創新領域的渠道，提高科技領域資源配置效率。



科創板是資本市場改革試驗田，目前已經發布了一系列具有科創板特色的運行制度，其中註冊制是最大特色。註冊制以信息披露為核心，只要企業符合科創板定位，只要信息披露達到真實、準確、完整，以及充分、一致、可理解，就可能獲得審議部門的青睞；而《證券法》修訂草案三審稿也專門在第二節作出“科創板註冊制的特別規定”，註冊制的法律輪廓也將先期在科創板得以明晰。未來，隨著科創板的開板運行，將形成一批可複制、可推廣的經驗，並在整個A股市場推廣鋪開，帶動資本市場的全面深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。



科創板作為新生事物，上上下下對其無不充滿殷切期待，基於科創板企業定位於“擁有關鍵核心技術，科技創新能力突出，市場認可度高，社會形象良好，具有較強成長性”的特點，投資者對其估值普遍存在較高預期，企業高估值發行的現象可能會增多，也不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。



文章指出，下一步如何推動科創板平穩開市、穩健運行，這顯得尤為重要，為此提出以下幾點建議：



首先，要確保科創板新股市場化發行。易主席提出科創板將堅持市場化、法制化、國際化的方向不動搖，其中首要一點就是“市場化”，而目前最緊迫的是要確保新股發行市場化。科創板試行保薦機構相關子公司跟投制度，有觀點據此認為發行人或許會對新股發行給予較高的股價折扣，若保薦人有意壓低新股發行價格，這將誘發科創板新股爆炒。現實中科創板戰略配售基金出現一日光現象。



各界普遍預期，行政之手將從科創板新股發行中退出，不再實行發行市盈率的窗口指導，保薦機構或主承銷商同樣不應對科創板新股發行價格施加不必要的影響。事實上，《科創板首發股票承銷業務規範》第16條規定，主承銷商“不得以任何方式發布報價或定價信息；不得阻止符合條件的投資者報價或勸誘投資者報高價”，該條核心意思應是主承銷商不得干擾新股的正常價值發現，要確保新股市場化發行，雖然沒有明確規定“不得勸誘投資者報低價”，但其中或許也隱含這層意思。



其次，應實行新股批量上市。目前科創板受理企業100多家，已有9家申報企業過會，其中3家已提交註冊申請。若首批只讓幾家企業先行上市，容易引發爆炒。當初創業板開板是以第一批28家企業打頭陣，科創板第一批上市企業或應不少於這個數字。



其三，防止和打擊市場操縱。炒新投機操縱歷來為A股一大痼疾，新股盤子往往較小、題材概念多，莊家資金容易控盤，操縱引發股價泡沫風險，對此應高度防範和打擊。



其四，引導各類市場主體形成歸位盡責局面。從投資者角度來講，應強化買者自負意識。科創板金字招牌讓部分投資者熱血沸騰，以為科創板投資包賺不賠，尤其是科創板打新更是包賺，但任何投資都有風險，科創板新股發行市場化，加上科創板交易制度有別於主板，漲跌幅度更為巨大，風險更大；投資者理應高度重視這些風險，而不是盲目湧入。從發行人角度來講，也要強化“賣者有責”意識。披露即擔責，一旦發現虛假陳述嫌疑，監管部門就要跟進認定，廓清法律責任。



