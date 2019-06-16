科創板提供的有效定價機制至關重要

中評社北京6月16日電／在第十一屆陸家嘴論壇期間，麻省理工學院斯隆管理學院瑞穗集團講席教授、上海高級金融學院(SAIF)學術委員會主席王江在談到剛剛開板的科創板時表示，金融將為科創企業提供重要的支持手段。



科創板，“創什麼”這個問題需要有一個客觀的機制來對項目、企業進行評估；“誰來創”也需要金融支撐體系提供激勵機制，吸引鼓勵科研工作者、企業來積極參與到科創板的活動中來。“錢從哪裡來”也是一樣，需要有效的金融支撐體系。在目前這樣一個關鍵時期，推出科創板有重大意義。



過去40年來，在美國市場IPO的企業中，科技公司占比在77%左右，並且呈逐年增長趨勢。科創公司特征也不太一樣，在這40年中，負營收的IPO企業占比36%，2000-2018年，負營收的IPO企業占到80%。這樣的數據足以說明資本支持創新創業公司的重要性，事實上，資本支持創新型企業更看中企業的發展前景。



王江說，更重要的是，股市將為科創企業提供重要的定價機制。企業在科創板不僅僅能融資，市場能給企業一個說法或定價，市場給企業提供一個有效的定價機制才至關重要。多數企業上市後，往往也會用其它方式融資，投資所用的資金來源一般不僅是股市，還有債務融資等，那麼依據是什麼呢？股市給企業的定價很重要。



來源:第一財經

