行政程序應緊跟大數據時代

中評社北京6月16日電／據媒體報道，日前，河北省石家莊市市民蘇晗（化名）為了給在國外工作的兒子開出一張無犯罪記錄證明，跑居委會3趟、派出所3趟、街道辦事處1趟，接打市長熱線電話11通，在居住小區微信群內吐槽多次，拖了50天，才最終辦下來。



不光是來來回回數次，當被告知需要本人前往辦理，當事人兒子還從國外返回，結果上了飛往國內的飛機，石家莊市長熱線工作人員通知她“不必本人到場，可以委托辦理”。其間的扯皮過程，令旁觀者看著也頗感心累：一會兒居委會說不在小區居住無法開具，一會兒派出所說沒有居住證就無法開具證明，最後經反反覆複協調，拿著介紹信與委托書，“不到10分鐘，就開出了兒子的無犯罪記錄證明”。



無犯罪記錄證明該不該開，其實也頗難說清。如有媒體指出，2015年8月，公安部治安管理局官微曾發文明確“18個不該由公安機關出具的證明”，其中就包括“無犯罪記錄證明”，強調“無犯罪記錄……應由需要單位派人持有效證件及單位介紹信，到公安派出所給予出具證明，對個人一律不予出具”。說明可以對單位出具，對個人不出具。



2016年8月公安部等12部門出台的《關於改進和規範公安派出所出具證明工作的意見》進一步規定：“公民因辦理出國（境）事務需要，可以申請查詢本人有無犯罪記錄。”“可以申請查詢”與“可以開具”，仍有模糊之處。



從數據本身來說，在大數據時代，數據共享其實已不成問題。現在，互聯網數據收集程度的廣泛，其使用的便捷性，足以支持“不到10分鐘就開出無犯罪記錄證明”。那麼為何還是出現了拖了50天、往返兩萬公里才辦理的一幕？



從細節可以看出，大概是機制銜接上出了狀況，開這個證明超出了規定框架之外。如市長熱線的工作人員回復稱，他們協調了橋西區政府和石家莊市公安局，但居住證明和無犯罪記錄證明還是無法開具。到底卡在哪兒，目前不得而知。



這也提出了一個共性問題，即我們要以何種姿態進入大數據時代？數據收集不可謂不廣泛，個體的詳細信息，不過動動手指即可知曉，然而依舊糾結至此。可見，數據收集，是個技術問題；數據使用，卻是個價值問題。即這麼多信息，到底收集來作何用？是不是以人為本，方便了民眾？個體的相關信息，個體能不能最廣泛地知悉？



同時，大數據時代天然與一些過去的思路相悖，如“以證管人”等。在上述案例中，可見居住證一度成為無法開具無犯罪記錄證明的梗阻。大數據的存在，恰恰是在抹平不必要的證明流程，讓數據自證民眾的個人信息。當方法還是舊的，那麼再多的數據，也只能為舊方法服務，矮化大數據的意義與功效。可見，具備現代性色彩的大數據時代，也必然需要現代化的思路理念，才能保證工具與價值的協調。



來源：光明日報 作者：夏研

