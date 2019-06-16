通脹預期弱化擴大逆周期調節政策空間

中評社北京6月16日電／國家統計局12日發布的數據顯示，5月份CPI（居民消費價格指數）環比與上月持平，同比漲幅擴大至2.7%，創下15個月新高。分析結構數據可以發現，後期CPI上行空間有限，通脹預期弱化將為逆周期調節政策提供空間。



證券時報發表記者江聃述評文章稱，食品價格上漲是推動CPI上行的最主要因素。同比來看，食品價格、非食品價格上漲影響CPI上漲分別為1.48和1.26個百分點。環比來看，食品價格上漲影響CPI上漲約0.03個百分點；非食品價格持平。進一步分析細項，水果、豬肉價格上漲對CPI產生了主要的拉動作用。



文章認為，展望後期，年內CPI突破3%的動力不足，基本能夠保持在溫和通脹的水平。



首先，由於水果價格受季節性影響，後期對CPI的拉升作用不具可持續性。



其次，本輪豬肉價格上漲主要是受“非洲豬瘟”導致的豬肉供給減少影響。而自“非洲豬瘟”在國內爆發以來，各地豬價基本保持漲跌互現的態勢，這說明相關部門穩定供應和價格、保障人民群眾基本生活的措施取得積極成效。雖然短期豬價仍有上行壓力，但拉長時間看，豬肉價格仍可保持基本穩定。



此外，今年來受全球經濟增速放緩影響，國際原油價格整體表現平穩。同時，扣除食品和原油的核心CPI也已連續兩個月走低。這些都為保持溫和通脹提供了條件。



文章指出，從國內經濟發展看，溫和通脹為貨幣政策邊際調整留下了空間。當前外部環境仍然嚴峻複雜，全球經濟增速放緩導致需求疲軟。而從多個數據看，目前國內需求仍有待進一步釋放。基於此，我國有必要加大力度擴大內需。近期，一系列有的放矢的政策持續出台，釋放了積極的宏觀經濟政策信號，一定程度上提振了市場信心。後期，貨幣政策有望在維持穩健中性的情況下，根據調控需要和流動性形勢變化，進一步發揮逆周期調節作用。正如多個政府部門的官員在不同場合都公開強調的，中國宏觀政策空間充足，政策工具箱豐富，有能力應對各種不確定性。



