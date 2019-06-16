用法治促進民營企業健康成長

中評社北京6月16日電／近日，最高人民法院召開民營企業家座談會，22位來自不同領域的民營企業家對進一步營造良好法治環境和營商環境提出意見建議。最高法有關負責人表示，要依法保護產權和民營企業家合法權益，努力營造穩定、公平、透明、可預期的法治化營商環境，為經濟高質量發展提供有力的司法服務和保障。下一步最高法將全面清理司法解釋，對涉及民營企業的不平等規定一律予以廢止。



人民日報發表記者徐雋評論文章表示，企業家是全社會的寶貴財富，是推動經濟發展的重要力量。民營經濟貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量，民營企業和企業家合法權益如何得到進一步保障是社會廣泛關注的話題。近年來，為保護民營企業和企業家合法權益，最高法出台了一系列加強產權司法保護的司法解釋、司法政策，甄別糾正了一批涉產權冤錯案件，極大提振了企業家信心，增強了企業家的安全感。一年前的5月31日，最高法再審改判張文中無罪，釋放了依法平等保護民營企業和企業家合法權益的強烈信號，使張文中案成為產權保護的標誌性、標杆性案件。



文章稱，穩定預期，穩中求進，安全是基本保障。在司法實踐中，仍有一些影響企業家安全感的做法。比如，有的地方查封凍結財產時不注意區分個人財產和公司財產、股東財產和公司財產、涉案企業人員的合法財產和非法財產；有的案件訴訟時間長，沒有在法律規定的期限內結案，嚴重影響企業生產；有的虛假訴訟導致無辜企業資產被凍結查封；有的地方對中小企業內部人員職務侵占、挪用資金、向他人輸送利益等違法行為打擊不力。



文章指出，司法是維護社會公平正義的最後一道防線，也是維護企業家安全感的最後一道防線。針對存在的問題，應該進一步採取措施，規範司法行為，發揮職能作用，依法保護企業家人身財產安全。比如，依法審慎適用財產性強制措施，最大限度減少對企業生產經營活動的不利影響；進一步暢通司法救濟渠道，健全完善多元化糾紛解決機制，為民營企業提供更加優質、高效、便捷的訴訟服務；加強民商事司法保護，深化對經濟新業態的研究，進一步加大知識產權司法保護力度，服務創新驅動發展。對民營企業歷史上曾經有過的一些不規範行為，應該以發展的眼光看問題，按照罪刑法定、疑罪從無的原則處理，讓企業家卸下思想包袱，輕裝前進。因此，應該繼續深入推進甄別糾正涉產權冤錯案件工作，發現一起、糾正一起。



法治是最好的營商環境。正如一位企業家在座談會上所言，民營企業要的不是特殊保護，而是公平對待，為民營企業提供公平的法治環境才能促進民營企業健康成長。期待司法機關堅持平等保護、全面保護、依法保護基本原則，充分發揮司法職能作用，營造促進民營企業健康發展的法治化營商環境，為經濟高質量發展提供有力的司法服務和保障。

