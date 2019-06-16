星島：及時緩修例　免局勢惡化

中評社香港6月16日電／星島日報今天社論說，香港政局峯迴路轉，民陣第二次大遊行前夕，特首林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修訂，並不設重推期限，估計年底前都不會再將草案交上立法會，希望令社會回復平靜，避免更多市民和執法人員受傷。特首在嚴重衝突一觸即發的緊張時刻作此決定，及時避免形勢惡化，不至出大亂，往後重啟諮詢時，政府應開放胸懷聽取各方意見，虛心謀求共識，而公眾亦應理性表達看法，和平爭取訴求，這才符合香港最大利益，也是大多數市民所期盼。



今次修例風波的事態發展，的確愈來愈高危，令政府不得不作出暫緩的抉擇。據知特首與政府高層近幾日評估今日遊行後的可能情況，判斷如立法會於周一開會，示威者將有更大規模行動，會議料難以舉行，並會觸發比上周三更嚴重的衝突，警察維持秩序將極度困難。為免出現沒法控制的局面，政府遂決定暫緩修例，令局面平靜下來。



政府如硬闖 後果難預料



社論說，事實上，《逃犯條例》經過幾個月的討論後，爭議不斷升溫，上周日民陣發動的反修例遊行有數十萬人參加，而到六月十二日立法會恢復草案二讀時，大批示威者包圍立會阻止會議舉行，結果爆發激烈衝突，如果政府本周繼續硬推修例，情況勢必更惡劣，甚至發生嚴重事故，由此可見，政府在最後一刻擱置修例確有必要，否則香港受到的傷害將難以估量。



政府還須考慮的是，修例衝突不但造成社會動盪，也衝擊經濟，影響民生。近期的政治氣氛已引發市場不安情緒，股市與樓市吹起淡風，消費意欲也減弱，倘若情況持續，影響將進一步增大，對本已低迷的經濟極為不利。因此，政府暫緩修例對穩定經濟民生亦有正面作用。



此外，修例暫時放下不速推，也可紓緩美歐國家的質疑，影響香港對外經貿關係的變數得以減少，對整體經濟也是好事。