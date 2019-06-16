大華網：反常初選出現反常民調　十分正常

中評社香港6月16日電／民進黨初選日前結束，蔡英文在民調上以壓倒性優勢勝出；儘管賴清德表示尊重民調結果，但各方質疑紛至沓來。大華網路報專欄說，為何民進黨初選民調與坊間其他民調大相逕庭？過程究竟有無蹊蹺？結果是否客觀真實？在在都值得探討。



民進黨初選民調從本月十日開始執行，經過五家民調單位三天的調查，在互比部分，蔡英文以平均35.67%的支持度大勝賴清德的27.48%；在與台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜的對比部分，蔡英文在五家民調都贏過韓柯兩人，平均支持度分別為蔡英文35.67%，韓國瑜24.51%，柯文哲22.70%；賴清德平均支持度也贏過韓柯，分別是賴清德27.48%，柯文哲27.38%，韓國瑜23.47%，但賴清德在三家單位落後柯文哲。



這份蔡英文“完勝”的民調結果，立即引起外界高度質疑。民調專家或是批評“這是史上最離奇、最違反社會大眾直覺的“總統”初選民調”，或是指出五家公司與市面上其他民調相比，“在結構上有相當差異，確實不太尋常”；在“立委”時代就有自己的民調中心，加上市長“總統”各兩次選舉，至少有將近三十年民調經驗的陳水扁更直言，對民調結果他“打死也不相信”；柯文哲也說“可憐賴清德被做掉了”。



為什麼會有這麼多的質疑？當然事出有因。首先，蔡英文從今年以來，雖然支持度、信任度與滿意度都有上升，但在民調中與韓國國瑜及柯文哲相比，即使在部分地區偶有領先，但整體相較始終落後。



從今年三月到五月底止，公開的三十多家民調，在韓國瑜、柯文哲與蔡英文對比中，幾乎全部都是韓國瑜領先，蔡英文最後，平均支持度蔡英文比韓國瑜落後了將近十個百分點；單單五月份進行的十九家民調，韓國瑜也從來沒有輸過蔡英文，包含網路及全手機民調在內，韓國瑜領先幅度也多半在七到十個百分點，何以民進黨初選的五家民調跟其他民調單位差距這麼大？其間難道沒有玄機嗎？