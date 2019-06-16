大華網路報：韓國瑜駁“抹紅”畫防線

中評社香港6月16日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，已改採積極爭取國民黨“總統”候選人提名的高雄市長韓國瑜，週六在雲林舉行初選前的第三場造勢大會。在向會場群眾的演說中，他以高昂與堅定的語氣說到“如果我有機會當上‘中華民國總統’，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現，除非、除非、除非、Over my dead body”。這番嚴正的表態，當是台灣政壇受到香港“反送中”示威大遊行的影響，包括同黨人士在內的政治人物，也將韓國瑜“抹紅”為一國兩制的支持者，因而不得不有所回應。



日前民進黨“總統”候選人初選民調結果出爐，一般認為蔡英文所以能夠勝出，除了整個初選和辦理民調的過程未盡合理公平外，六月九日和六月十二日的香港“反送中”示威衝突，也是讓蔡英文的民調得以回升的原因之一。但相對來說，這個事件卻使潛在較強的未來競爭者韓國瑜和柯文哲，民調因而紛紛下降。



然而，自從“反送中”事件發生後，民進黨極力“抹紅”國民黨最強對手韓國瑜，本屬不難想像之事。但參與國民黨“總統”候選人初選的另一位競爭者郭台銘，卻也加入了“抹紅”韓國瑜的行列。郭台銘或許因為他本與中共高層有較多的接觸，深怕遭到民進黨的“抹紅”，所以策略上除了要強力表現他並不“親中共”外，甚至還“見縫插針”地把在黨內最強競爭者韓國瑜也“抹紅”。



此外，時代力量“立委”黃國昌將舉辦“反紅色媒體”遊行，郭台銘在接受媒體訪問時表示，若他受到邀請就會前往參加。這樣“直率”地表達立場，看得出來郭台銘亟欲擺脫他和中國大陸的關係，對他參選大位可能帶來的負面效用。只不過，郭台銘或許對政壇事務尚生疏，竟表達有意參加獨派舉辦的“反中”活動，殊不知時代力量的“反中”也包括了“中華民國”。



或許郭台銘聽從政治幕僚的意見，認為要取得國民黨初選民調的獲勝，現階段還需要得到“偏綠”選民的支持，所以在政治立場上，他才表現出也“反中”的傾向。然而，郭台銘把韓國瑜“抹紅”的結果，或許使他在國民黨未來舉辦的初選民調中有機會勝出，但卻也必須面臨一個已見到跡象的極大風險，那就是國民黨的支持度也隨之走低。



專欄說，韓國瑜面對包括郭台銘在內對他的“抹紅”，在雲林大造勢的場合還喊出“拒絕一國兩制，熱愛“中華民國”，堅持自由民主，堅持和平繁榮”，相對郭台銘將“九二共識，一中各表”定位於帶有“兩個中國論”的“中華民國”和“中華人民共和國”，顯得直白而較為“不取巧”。韓國瑜強勢宣示“拒絕一國兩制”的立場，是先從守勢上畫下防線，但兩岸的“未來式”是什麼？這其實是國民黨有意爭取大位者，皆難以逃避的問題。