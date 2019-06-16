南太平洋島國湯加發生6.1級地震

中評社香港6月16日電／努庫阿洛法消息：南太平洋島國湯加16日發生6.1級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



新華社報道，據美國地質調查局地震信息網消息，此次地震發生在當地時間16日10時56分（北京時間5時56分），震中位於埃瓦島首府奧霍努阿東北97公里處，震源深度10公里。



太平洋海嘯預警中心沒有針對此次地震發布海嘯預警。



湯加位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞地震頻發。