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南太平洋島國湯加發生6.1級地震
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2019-06-16 09:35:50
中評社香港6月16日電／努庫阿洛法消息：南太平洋島國湯加16日發生6.1級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。
新華社報道，據美國地質調查局地震信息網消息，此次地震發生在當地時間16日10時56分（北京時間5時56分），震中位於埃瓦島首府奧霍努阿東北97公里處，震源深度10公里。
太平洋海嘯預警中心沒有針對此次地震發布海嘯預警。
湯加位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞地震頻發。
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