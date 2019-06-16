汪洋會見台灣地方及各黨派人士　場面熱烈

台北市副市長鄧家基（右）、澎湖縣長賴偉峰（左）與汪洋（背對者）握手。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）大陸全國政協主席汪洋上午在海峽論壇大會開幕之前，會晤來自台灣的各黨派人士與團體，雖然民進黨蔡政府事先恫嚇，禁止出席海峽論壇，不過台灣多個縣市政府未理會陸委會阻撓，組團參加，會場可以看到，包括台北、金馬澎湖等縣市都出席，基隆、彰化由地方議長親自出席，加上多位“立委”到場，依舊熱絡。



汪洋是在廈門國際會議中心白鷺廳會晤台灣各黨派人士，上午出席包括新黨主席郁慕明、親民黨組織部主任張碩文、“統一聯盟黨”首任黨主席紀欣、台北市副市長鄧家基、澎湖縣長賴偉峰、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應、基隆市議長蔡旺璉、彰化縣議長謝典霖、國民黨“立委”沈智慧、陳玉珍、陳雪生、曾銘宗、林麗蟬等人。



海峽論壇可說是兩岸最基層的民間交流，台灣民間參與人數一年比一年多，過去十屆論壇，國民黨均派出副主席以上層級出席。



2017年當時黨主席洪秀柱還親自參加，去年國民黨中央原本就指派曾永權帶隊前往，但他因卸任公職三年管制期，登陸申請被蔡政府否決，臨時改由另一位副主席郝龍斌代打。



今年520管制期滿，曾永權並未被延長管制，登陸不必再向府方申請核准。但由於年初“習五條”提出一國兩制的台灣方案，蔡政府對兩岸往來強力抵制，海峽論壇是否觸及一國兩制話題也成關注焦點，曾永權若大陣仗率領黨務主管出席，有被綠營趁機抹紅的風險，不過黨中央評估後仍認為，海峽論壇只是兩岸民間交流平台，國民黨每年都派人去，今年也沒有理由排斥，綠營恐嚇、抹紅只會更凸顯他們對兩岸關係的束手無策。



曾永權也痛批，陸委會打壓例行性的兩岸交流“非常荒謬”。只是國民黨為了降低政治風險，也把曾永權的行程單純化，在中國的停留時間大幅壓縮到僅僅一天。