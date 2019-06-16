2019世界工業互聯網大會開幕

中評社北京6月16日電／2019世界工業互聯網大會昨天（15日）在四川成都開幕，會上發布我國工業互聯網最新成果的同時，也探討了工業互聯網的發展與未來。



本屆世界工業互聯網大會首場主題大會上，中央企業工業互聯網融通平台正式啟動。該平台將由28家央企共同參與建設，共同構建工業互聯網融通發展生態體系，為我國各類企業協同發展提供重要支撐。



工業互聯網是將傳統的工業製造和智能互聯網融合在一起。簡單來說，過去一個工業產品從設計到生產製造、訂單簽訂，再到物流運輸和交付客戶，每一步都是割裂開來，需要企業一一自行解決，同時資源無法共享。而通過工業互聯網平台就可以把全世界的設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶都連接起來，使工業經濟各種要素資源能夠高效共享，推動整個製造服務體系智能化。



工業互聯網領域專家 柴旭東：產品變化的話可能上十萬個種類，它必須通過工業互聯網，實時獲取整個（生）產線從訂單開始的各類數據，使得它來自動地響應變化的需求。



柴旭東介紹，未來，在5G技術的推動下將極大加快工業互聯網的建設，通過提高連接的速度、效率，實現高可靠性以及低延時，將對工業互聯網大數據量的通訊提供技術支撐。



（來源：央視網）