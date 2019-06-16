海峽論壇會前會汪洋　曾永權講話全文

汪洋與曾永權會晤，曾永權代表國民黨發表講話。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）大陸全國政協主席汪洋上午在海峽論壇大會開幕之前，會晤來自台灣的各黨派人士與團體，中國國民黨副主席兼秘書長曾永權代表致詞特別提到，兩岸應該持續推動交流對話、維護台海穩定，也呼籲加強對台商權益的保障，更要擴大兩岸在國際良性活動的參與。



曾永權與汪洋主席會面時談話全文如下：



尊敬的汪主席、以及在座的各位老朋友、新朋友，大家好。



本人很榮幸能夠在暌違八年之後，銜中國國民黨吳敦義主席之命，再次代表本黨出席第十一屆的海峽論壇。除了要向主辦單位表達謝意之外，也要特別感謝汪主席對於本人以及團員們的接待。



雖然當前兩岸交流情勢有些停滯，但我們如果回顧自2005年連胡會以來的兩岸關係，可以發現，兩岸之間縱然跌宕起伏，但卻總能撥雲見日。其中關鍵，就在於海峽兩岸都能珍惜與堅持，雙方在1992年達成的“九二共識”。特別是在2008年到2016年國民黨執政的這八年，因為“九二共識”才能讓兩岸和平與穩定發展成為兩岸關係的主軸，也因此能在各個領域都獲得了豐碩的成果。



近期兩岸關係的重要轉折，就在於本黨遭逢2016年的選舉挫折。此次挫敗雖然造成本黨內外更多的壓力，兩岸交流也因此遭逢重大阻礙，但本黨堅持九二共識、反對“台獨”的立場始終不變；吳敦義主席也多次強調必須堅持中國國民黨崇信尚義的精神，主張“求同存異、兩岸和平、講信修睦、民生為先”的原則，並以“為人民謀福祉”作為最終依歸。



所幸，本黨努力的堅持，終於在去年獲得人民的認同，在去年九合一選舉中，本黨在全數二十二縣市中，一舉贏得15席縣市長與多數的選票。這項選舉結果，凸顯民意對於撥亂反正與改善兩岸關係的期待，因此，本黨必定會在吳主席的卓越領導之下，再接再厲重返執政。