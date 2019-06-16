警惕中美經貿摩擦中的奇談怪論

中評社北京6月16日電／○ 美國單方面挑起的貿易戰是美國極少數政客強加給中國的，中國在被迫應戰的同時也不放棄努力，爭取通過談判解決爭端，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決維護經濟全球化和多邊貿易體制



○ 我們應當對當前的各種奇談怪論保持高度警惕，團結一心、統一思想，才能迎難而上，化危為機，開拓未來發展的一片新天地



近來，隨著中美經貿摩擦不斷升級，國內公共輿論場冒出一波奇談怪論，其中有3個代表性觀點誤導民眾、動搖民心、瓦解鬥志，需要引起我們的高度警惕。



一是消極悲觀的“投降論”。



美國貿易霸凌主義違背市場經濟原則，通過加征關稅的自殘方式，企圖中斷市場形成的全球產業鏈和價值鏈，迫使中國屈服，損人不利己，難以得逞。對此若一味妥協投降，不僅是助紂為虐，也難以從根本上緩解中美之間的貿易不平衡。



在經濟全球化深入發展的今天，國際產業分工你中有我、我中有你。在美國加征關稅的中國產品中，有約50%以上的產品是在華外資企業生產的。美國全國商業經濟協會最近的調查顯示，有75%的企業稱，對中國進口商品加征關稅對他們的業務產生了不利影響。美國經濟學家的研究結果顯示，目前美國的關稅收入不足以彌補進口商品消費者承受的損失。據估計，美國企業和消費者每個月需要為此額外支付約30億美元。美國加征關稅的舉措將激起來自貿易夥伴的一連串報復措施，美國農產品銷售困難，大批農場主面臨破產倒閉，大批消費者搶購中國商品，生產者紛紛囤積來自中國的原材料和零部件。一些美國著名跨國企業紛紛表示或已經實施將生產工廠遷出美國，以維持其全球產業鏈和價值鏈，這與美國政府發起貿易戰的初衷事與願違。美國廣大消費者和企業家們正以自己的方式向白宮表明：人為切斷各國經濟的資金流、技術流、商品流、產業流、人員流，不符合市場經濟規律，也不符合全球化發展的時代潮流，必將以失敗告終。



從歷史上看，上世紀七八十年代，美國打著縮小貿易逆差、保護本國產業的旗幟對日本發起了貿易戰。儘管日本一再妥協退讓，全面接受了美國條件，但日本對美國的貿易順差並沒有隨之