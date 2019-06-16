遵循“上海精神”　打造四個典範

中評社北京6月16日電／面對日益增多的全球性挑戰，面對國際形勢的風雲激蕩，作為世界上人口最多、面積最大的地區合作組織，上海合作組織如何展現應有的國際擔當？在6月14日舉行的上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議上，習近平主席強調，要從“上海精神”中發掘智慧，從團結合作中獲取力量，把上海合作組織打造成團結互信、安危共擔、互利共贏、包容互鑒的典範。這一充滿“中國智慧”的中國方案，為新時代上合組織的發展指明了方向，得到了與會各國領導人的呼應和讚賞。



18年前，上合組織成立伊始，確立了“互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展”的基本原則，成為上合組織踐行始終的“上海精神”。18年來，“上海精神”超越了文明衝突、冷戰思維、零和博弈等陳舊觀念，得到國際社會廣泛的認同，展現了超越時代和地域的生命力，推動上合組織成為促進地區安全穩定和發展繁榮的重要建設性力量。當今世界，正面臨大發展大變革大調整的新形勢，尤其需要上合組織各成員國堅持將“上海精神”作為本組織核心價值和共同理念，增進政治互信，加大相互支持，擴大利益匯合點，把上海合作組織打造成團結互信的典範。



利莫大於治，害莫大於亂。維護地區安全穩定是上合組織成立的初心，也是實現地區可持續發展的重要基礎。自成立以來，上合組織在安全合作領域取得了豐碩成果，有力震懾了地區內外的恐怖勢力和極端組織。面對恐怖主義、極端主義等嚴峻威脅，上合組織要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，不斷完善安全合作的法律基礎，加強信息共享、聯合行動、網絡執法，著力提升應對複雜局面的能力，多措並舉打擊“三股勢力”，扎牢安全籬笆，加強去極端化合作，把上海合作組織打造成安危共擔的典範。



上合組織成立18年來，在經貿領域取得的成就尤其令人矚目。上合組織國家的GDP已占全球GDP的20%，“一帶一路”倡議使中亞國家成為重要交通樞紐，中亞國家將本國發展戰略與“一帶一路”對接視為重要工作。上合組織要實現為地區各國人民謀福祉，為世界經濟發展增動力，應維護多邊貿易體制，構建開放型世界經濟，反對任何形式的貿易保護主義，秉持互利共贏原則，推進貿易和投資便利化，完善區域經濟合作安排，加強“一帶一路”建設合作和發展戰略對接，深化經貿、投資、金融、農業等領域合作，把上海合作組織打造成互利共贏的典範。



人文合作對深化人民之間的相互理解、信任和友誼發揮著不可替代的作用。上合組織地區孕育了眾多古老文明，不同民族、不同文化、不同宗教在此交融匯聚，相得益彰。要實現以文明交流超越文明隔閡，以文明互鑒超越文明衝突，以文明共存超越文明優越，各成員國就要進一步樹立平等、互鑒、對話、包容的文明觀，拉緊人文交流合作的共同紐帶，以更加密切的人文交流合作，促進文化互鑒、民心相通，把上海合作組織打造成包容互鑒的典範。