境外投資者最關心什麼

中評社北京6月16日電／亞洲證金協會日前發布報告認為，中國資本市場將迎來發展的拐點。



科創板於6月13日正式開板，承載著資本市場改革任務和希望的科創板和註冊制，也正在被外資機構高度關注。境外投資者如何看待註冊制和市場化定價？中國資本市場的改革是否將影響其投資決策？



“科創板是巨大的發展機遇。同時，我們也關注到，中國資本市場將迎來發展的拐點。”亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA，下稱“亞洲證金協會”）行政總裁馬克·奧斯汀（Mark Austen）對第一財經記者表示，科創板鼓勵最具活力、創新的公司發展，在當前外部因素影響下，這一機會對中國更為重要——以往部分公司較依賴美國等其他地區市場提供融資，但目前國內的市場或能提供很好的融資替代。



他同時建議，未來科創板的先進經驗若能推廣應用到主板上，將對活躍的股票市場有所幫助。



作為一家獨立區域性行業協會，亞洲證金協會由買方和賣方市場中超過125家金融機構組成，包括銀行、資管、律師、市場基礎設施服務商等。在其最新發布的白皮書《中國資本市場：加速變革》（下稱“報告”）中，協會提到會員企業反映的部分問題，例如外資機構在華開展業務的監管審核速度在從業者看來仍然較慢，A股國際化進程中是否應採取國際標準改進交易機制等。



變革的拐點與風險



如何做出中國資本市場發展將迎來拐點的預判？馬克·奧斯汀給出兩個原因。一方面，在他看來，與傳統的銀行貸款模式相比，資本市場可以提供更為有效的資本分配工具，將資本分配給比傳統模式更具活力和更注重增長的公司。而目前，中國的資本市場正以比過往更快的速度發展。報告中提到退市制度改革、A股納入MSCI、債市開放等資本市場的“漸進式變化”。



二是，內地監管機構有明確的對外開放意願和舉措。“在我們與中國的監管機構接觸時，他們渴望更多地了解如何開放市場，並更快地改善市場。”他談到。