遇襲事件前伊朗攻擊美軍無人機　

中評社北京6月16日電／美國媒體14日援引匿名消息源報道，兩艘油輪13日在阿曼灣遇襲前幾個小時，伊朗軍隊向一架在事發水域上空偵察的美軍無人機發射導彈，沒有擊中。暫不清楚這兩起事件是否存在關聯。



一名不願公開姓名的美國官員告訴美國有線電視新聞網，一架美軍MQ－9型“死神”無人機偵察到伊朗船艦靠近那兩艘油輪。伊朗方面發覺美軍無人機，隨後發射一枚地對空導彈，企圖擊落它，但沒有命中，落入海中。



這名官員沒有提及美軍無人機是否觀察到伊朗船艦襲擊油輪的跡象，但聲稱另一架美軍無人機11日在紅海上空遭導彈擊落，導彈據信系伊朗製造，由也門胡塞武裝發射。



13日事件中的兩艘油輪分別屬於挪威和日本海運企業，遇襲海域位於阿曼灣，其中一艘爆炸起火，沒有人員死亡。



美國總統唐納德·特朗普14日指認伊朗製造這起襲擊事件。伊方予以否認，指認美國及其在海灣地區的盟友“嫁禍於人”。



美軍中央司令部13日發布一段視頻，說視頻由在事發海域上空一架美軍飛機拍攝，顯示“伊朗伊斯蘭革命衛隊一艘巡邏艇”靠上遇襲的日本油輪，艇上人員從油輪船舷取走一枚“沒有爆炸的磁性水雷”。



照片顯示，油輪右舷吃水線上方有一個洞，美軍標注為“受損”部位；船舷上有一個物體，標注為“疑似水雷”。



如果沒有標注，無從判斷小艇是伊朗船只，也無法得知那個物體是水雷。



伊朗外交部長賈瓦德·扎里夫13日在社交媒體“推特”發文，說美方依據“零散的間接證據”立即指認伊朗，“只能充分顯示B團隊正訴諸於B計劃，即破壞外交（努力）”。

