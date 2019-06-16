英國明年聽證阿桑奇引渡案　

中評社北京6月16日電／英國一家法院14日決定，明年初就是否應把“維基揭秘”網站創始人朱利安·阿桑奇引渡至美國舉行全面聽證。



【遠程出庭】



威斯敏斯特地方法院當天就是否批准引渡阿桑奇舉行簡短聽證，法官埃瑪·阿巴思諾特隨後宣布，定於明年2月25日舉行全面聽證，預期持續5天。



阿桑奇關押在英國首都倫敦郊區的貝爾馬什監獄。由於身體狀況欠佳，他14日以視頻連線方式出庭。視頻中，他身穿灰色T恤、戴黑框眼鏡，面容疲倦，手似乎在顫抖。他上一次出庭前剃掉灰白色的胡子，現在又蓄起胡子。



美國政府代理律師本·布蘭登在法庭聽證中陳述阿桑奇的罪名，包括破解美國國防部內部網絡密碼。



布蘭登說，阿桑奇披露一些向美軍及其在伊拉克和阿富汗的盟軍提供機密信息的人士姓名，對這些人的安全面臨“嚴重和迫在眉睫的危險”。



阿桑奇創建的“維基揭秘”網站2010年曝光大批關聯阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的美國政府機密文件。美方認定網站受阿桑奇指示發布機密資料，尋求依照間諜法等法律起訴他，罪名共計18項。如果罪名全部成立，阿桑奇可能面臨合計175年監禁。



阿桑奇在法庭上說，“維基揭秘”不過是信息發布平台，而美國政府試圖誤導媒體。“175年的刑期實際把我的生命置於危險境地。”



阿桑奇的律師馬克·薩默斯說，引渡阿桑奇有“多重深刻問題”。

