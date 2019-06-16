我國已建立500餘個縣級創傷救治中心

中評社北京6月16日電／為了提高創傷救治水平，降低嚴重創傷的死亡率及致殘率，我國已經建立了500餘個縣級創傷救治中心，創傷救治體系不斷完善。



這是記者16日從在成都召開的第三屆國際危急重症急救高峰論壇上獲悉的。



北京大學人民醫院院長、中華醫學會創傷學分會前任主任委員姜保國介紹，2016年9月，國內從事創傷救治的100餘家醫療機構、500餘名創傷救治專業人員聯合成立了“中國創傷救治聯盟”，整合現有的醫療機構相關專業人員，優化創傷急救流程，制訂嚴重創傷救治規範，建立了符合我國國情、能滿足地方需要的區域性交通創傷救治體系，促進我國創傷醫學的發展。



“以前，很多縣域內因交通意外造成的嚴重創傷患者，因為當地缺乏創傷救治中心，不得不轉院到大城市救治，在轉院過程中容易耽誤治療，危及生命。現在，有了縣級創傷救治中心，病人入院後，相關專家立即開展緊急搶救，大大節省了救治時間。”姜保國說。



國家衛生健康委員會醫政醫管局副局長焦雅輝說，“中國創傷救治聯盟”致力於嚴重創傷救治模式的研究和推廣，並構建了以綜合醫院為核心的區域性創傷救治體系，使創傷死亡率下降了40%。目前，國家衛生健康委員會正在加強資源整合，在全國推廣這種創傷救治體系的建設。



（來源：新華社）