蔡英文：我是2020最好選擇

中評社台北6月16日電／蔡英文今天說，香港這幾天發生的事，大家都有看到，“蔡英文繼續做‘總統’，一定繼續保護這個‘國家’”；她強調，“蔡英文是2020最好的選擇”，大家“作夥衝、作夥拚、作夥贏”。



蔡英文在民進黨“總統”初選，擊敗前“行政院長”賴清德，代表民進黨角逐2020“總統”連任。



中央社報道，初選過後，她今天仍行程滿檔，安排參拜鬆山慈雲宮、大同普願宮、萬華龍山寺、艋舺青山宮。



她在鬆山慈雲宮致詞提到，民進黨初選順利完成，她要藉這機會向所有辣台派、祝英台、關心台灣的支持者與朋友道謝。



現場熱情的支持者高喊“蔡英文凍蒜、祝英台凍蒜”；蔡英文笑著說“祝英台不是我啦！祝英台是你們啦！好啦，祝英台加油啦！”



她說，大家都有在顧（初選民調）電話，有的人洗澡一定要把手機帶進去，謝謝大家的支持，初選已結束，接下來要打2020大選，“這個大選也是一關，我們要過”，從現在開始要團結，要把社會上支持的力量都團結起來。



除了感謝支持者，蔡英文也向賴清德致意，她說，賴清德在初選過程展現很強毅力，初選結束後也展現民主風範，這就是民進黨的精神，有競爭但也有進步，這次初選也讓她反省自己有何不足的地方，“我一定會做更好的領導者，讓台灣更進步”。



此外，蔡英文還提到，“行政院長”蘇貞昌帶領的行政團隊很有效率，衝衝衝，政府的施政讓人很有感覺、很有感受，不論是護兒四法，或者鄉親擔心中國產品經過台灣變成台灣產品的防止洗產地的條款、或者非洲豬瘟、秋行軍蟲防疫工作，“政院”都很有效率。



蔡英文說，接下來她要拜託大家幾件事，一、要團結，要把社會上支持台灣的力量團結起來；二、繼續堅持改革、堅持拚經濟，讓台灣人過更好的日子；三、一定要守護台灣“主權”，讓世世代代子孫有選擇未來的權利；四、繼續拚，讓台灣變成世界的台灣，有更多國際友人支持。她強調“蔡英文是2020最好的選擇，我們要繼續衝、作夥衝、作夥拚、作夥贏”。