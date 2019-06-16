習主席向西藏發展論壇致賀信反響熱烈

中評社北京6月16日電／ “希望西藏抓住發展機遇，建設美麗幸福西藏，繁榮優秀傳統文化，保護高原生態環境，實施更加積極的開放政策，廣泛開展對外交流合作，描繪新時代西藏發展新畫卷。”6月14日，“2019·中國西藏發展論壇”在西藏拉薩舉行，國家主席習近平發來賀信。



賀信在論壇與會中外嘉賓及社會各界引發熱烈反響，大家表示，習近平主席的賀信再次強調了西藏的重要戰略地位，深刻指出了西藏民主改革的重大意義，對西藏抓住發展機遇、描繪新時代發展新畫卷提出了明確要求。



西藏各族幹部群眾深受鼓舞、倍感振奮，表示習近平主席的賀信為新時代繼續做好西藏工作提供了新精神，為西藏實現新的偉大跨越注入了新動力，為雪域兒女創造更加美好生活激發了新希望。



新精神——為新時代西藏發展謀篇布局



仲夏時節，雪域高原山青湖秀、天高雲淡、百花爭艶，一片和諧安寧。60年前的夏天，西藏自治區籌備委員會第二次全體會議通過《關於西藏全區進行民主改革的決議》，一場偉大的社會變革在這片古老的土地上全面展開。



一甲子彈指瞬間，雪域高原煥新顔。



在中國共產黨領導下，短短幾十年，西藏實現了歷史上最廣泛最深刻的社會變革，百萬農奴翻身解放，成為國家和社會的主人。



“在中央政府和全國人民大力支持下，西藏人民團結奮鬥，把貧窮落後的舊西藏建設成了經濟文化繁榮、社會全面進步、生態環境良好、人民生活幸福的新西藏。”習近平主席的賀信充分肯定民主改革60年來西藏的發展成就。