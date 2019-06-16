堅定支持行政長官和特區政府依法施政

中評社北京6月16日電／今年2月，香港特區政府提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》以來，得到香港主流民意支持，廣大市民期待堵塞法律漏洞，避免香港成為“避罪天堂”。中央堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅定支持特區政府維護法治和市民合法權益，堅決反對外部勢力干預香港事務和中國內政，支持特區政府暫緩審議“修例”並進一步聽取意見的決定。



香港現行的《逃犯條例》是在回歸前制定的。香港已經同世界上20個司法管轄區訂立有移交逃犯的長期協定，與32個司法管轄區簽署了刑事事宜相互法律協助協定。然而，該條例適用範圍沒有包括內地、澳門、台灣在內的中國其他地區。去年發生在台灣的港人凶殺案，再次凸顯了香港現有法律的漏洞。特區政府此次依法修例，既是處理個案的現實需要，也是填補法律漏洞的重要舉措；既符合香港基本法有關規定，也有利於彰顯香港社會的法治和公平正義。



不同司法管轄區域之間通過刑事司法協助，共同打擊嚴重犯罪行為，是國際慣例。這些年，中國全面依法治國成效顯著，司法制度和人權保障制度不斷完善，法律中體現的罪刑法定、疑罪從無、非法證據排除和程序正義等原則，與國際通行的法治原則和司法制度接軌。目前，中國內地已和71個國家簽署了50項引渡條約和61項刑事司法協助條約，從歐洲、亞洲、非洲、拉美等地成功引渡260多名犯罪嫌疑人，這些都充分說明了國際社會對中國司法制度的信心。



安全是香港繁榮穩定的基本保障，法治是香港社會珍視的核心價值。香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，香港繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一。正是從完善香港法律制度、全面準確實施“一國兩制”的全局出發，中央堅定支持特區有關修例工作。



作為特區和特區政府的“雙首長”，行政長官是香港貫徹落實“一國兩制”方針政策和基本法的第一責任人。中央政府始終堅定不移地支持行政長官和特區政府依法施政，鼓勵香港社會各界發揚尊重法治、包容共濟、理性溝通、維護秩序的優良傳統，以國家的根本利益和香港的整體利益、長遠利益為依歸，求同存異，在愛國愛港旗幟下實現最廣泛的團結，不斷鞏固社會和諧穩定。



需要指出的是，香港事務純屬中國內政，任何國家和任何外部組織、個人都無權干預。最近一段時間，一些國家頻頻就特區政府推進修例說三道四，橫加干預；香港一些人“挾洋自重”“挾