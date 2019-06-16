網易、百度、陌陌因涉黃被查處

中評社北京6月16日電／全國“掃黃打非”辦公室2日通報了“掃黃打非·淨網2015”專項行動第一批案件查處情況。這是今年全國“掃黃打非”辦公室聚焦大網站和非法網站、鎖定微領域、對傳播淫穢色情等有害信息行為嚴厲查處的第一批成果，包括3起案件：



網易雲閱讀欄目傳播淫穢色情信息案。2015年以來，全國“掃黃打非”辦公室陸續接到群眾舉報，反映網易雲閱讀欄目中的《蜜蜂妖紀》等17部小說涉嫌含有淫穢色情內容。經有關部門鑒定，其中10部小說為淫穢互聯網出版信息，7部小說為色情互聯網出版信息。3月13日，浙江省和廣東省“掃黃打非”部門協調公安、文化執法部門同時對網易在杭州、廣州兩處的辦公地點進行了現場執法檢查，固定了相關證據。經核查，網易雲閱讀是廣州網易計算機系統有限公司開發運營的網上閱讀平台，該平台由位於浙江省杭州市的網易雲閱讀中心負責運營。目前已核實僅最近60天內，涉案的10種淫穢互聯網出版信息點擊量就已達78萬餘次，7種色情互聯網出版信息點擊量54萬餘次。浙江省新聞出版廣電局已對廣州網易計算機系統有限公司涉嫌傳播淫穢色情信息依法行政立案，並於3月31日移交公安機關依法查處。



百度手機客戶端小說欄目傳播淫穢色情信息案。2014年下半年以來，全國“掃黃打非”辦公室陸續接到群眾舉報，反映百度網訊科技有限公司在其開發運營的百度手機客戶端小說欄目中傳播淫穢色情互聯網出版信息。經組織有關部門監測和鑒定，百度手機客戶端有21種小說內容屬淫穢色情互聯網出版信息，且百度公司未取得互聯網出版許可，屬非法從事互聯網出版活動。3月17日，北京市文化執法部門對百度網訊科技有限公司手機客戶端小說欄目進行了執法檢查、固定證據，於3月18日行政立案。3月30日，北京市文化市場行政執法總隊對該公司作出罰款人民幣210177.2元的行政處罰，並責令其立即改正違法行為。



陌陌傳播淫穢色情信息案。2014年以來，全國“掃黃打非”辦公室陸續接到群眾舉報，反映北京陌陌科技有限公司開發運營的“陌陌群組”“陌陌吧”欄目中存在大量淫穢色情信息。經組織有關部門監測和鑒定，“陌陌群組”“陌陌吧”欄目中有41種圖片、視頻等內容屬淫穢色情互聯網出版信息。3月13日，北京市文化市場行政執法總隊對該公司作出警告、罰款人民幣60000元的行政處罰，並要求其立即落實下列整改措施：一是關閉傳播淫穢色情信息的群組、吧，删除相關文字、圖片、視頻等信息；二是對全部群組、吧進行篩查，及時删除相關內容，關閉含有明顯淫穢色情內容的群組、吧；三是停止網民上傳視頻功能；四是向執法機關提交整改報告，向社會公開道歉。

