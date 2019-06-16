中國防控形勢不容樂觀

中評社北京6月16日電／第十屆中國慢病管理大會昨天（15號）閉幕，記者從會上了解到，目前慢性非傳染性疾病對人類的威脅日益嚴重，世界衛生組織，2018年統計數據顯示：全球每年因慢病導致的死亡人數約4100萬，在我國慢病的防控形勢也不容樂觀，慢病已經成為危害國民健康的頭號殺手。



中國醫學科學院北京協和醫學院院校長王辰：“慢病是慢性非傳染性疾病的簡稱，世界衛生組織將之稱為四大慢病，分別是心腦血管疾病，腫瘤，慢性呼吸疾病，糖尿病和代謝性疾病。從國際上看，慢病占人類死亡的87%，中國是占了86%，也就是說中國人死亡的86%是由慢病所引起的。”



專家介紹，慢性非傳染性疾病與體重超重、肥胖、長期過量飲食、運動量不足、營養失衡、吸煙與飲酒、病毒感染、自身免疫力等多種因素相關，精神緊張、情緒經常壓抑，也容易引發多種慢病，由於慢病自身的特點，所以往往會被人們所忽視，這也是近年來慢病高發的主要雲因。



王辰：“它不是像傳染病那樣，感染上馬上就發病的，因此它使病人受害於無形和不知不覺當中，這是慢性發病的一個重要特點。越是這樣的話，它就越值得我們在日常生活給予關注，改正自己的不良生活習慣，是在中國人群中極為突出的和重要的。”



專家表示，慢病治療在醫院，預防在個人。目前，正確引導人們科學就醫，合理用藥，改變生活方式是我國慢病防治的重點。專家表示，慢病的治療是一個系統工程，針對慢病的特點科學就醫、合理用藥是慢病治療的一個重要環節。



中國科學技術大學臨床醫學院執行院長翁建平：“它可能是集多種疾病於一身的，比方說一個人可能同時有高血壓、高血脂、糖尿病和其他心理衛生疾病，因此治療的話其實非常需要醫生來甄別這個病人本身存在的特點和問題，也包括成因。”



專家提示，慢病作為一種與生活習慣共存的疾病，其相關危險因素在人群中普遍存在。因此，養成健康的生活方式是慢病防控的重點。



中國科學技術大學臨床醫學院執行院長翁建平：“對普通人或者大部分人，他沒有遺傳背景的話，我相信一個健康的生活方式，包括我們前面提到的適當的運動、清淡飲食，那麼少鹽少油，這些是最基本也應該做到的。特別是年輕人的生活方式和工作方式的教育跟改進是預防慢病的一個最重要和最有效的、最直接的要素。”



研究表明，心理健康問題會增加慢性疾病的患病風險，而有效的心理干預不僅是防控慢病的有效手段同時對於患者的康復也會起到積極的作用。



研究顯示，嚴重的精神健康問題會誘發多種慢病的發生。在我國16%－17.5%的成年人受到抑鬱症的困擾，但大部分心理障礙人群從未尋求精神衛生或心理專家的幫助，從而增加了慢病的患病風險。



（來源：央視新聞）

