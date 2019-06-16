國際空間軌道設計大賽中國奪金

中評社北京6月16日電／近日，第十屆國際空間軌道設計大賽成績揭曉，國防科技大學與西安衛星測控中心聯隊以絕對優勢榮獲冠軍。這是中國代表隊在該項賽事中首次奪冠，也打破了歐美參賽隊對該賽事冠軍的壟斷。



本屆賽題以“銀河系移民”為背景，設計合理的飛行軌道，使人類能在給定時間內從太陽系均勻地移民到更多的星系。本屆比賽採用實時記分與在線排名機制，加劇了競賽的激烈程度。由國防科技大學空天科學學院羅亞中教授帶領的國防科技大學與西安衛星測控中心聯隊，基於團隊在載人航天任務規劃、衛星測控等方面的研究積累，建立了一套高效全局的求解算法，同時有效利用了天河超算系統，實現了對該超大規模問題的近似全局優化，最終以3101分的絕對優勢摘得桂冠。



國防科技大學空天科學學院教授 羅亞中：軌道設計在我們整個航天中處於一個非常重要的位置。整個這個比賽，就是想帶動全世界軌道設計水平的提升。另外我覺得競賽很重要的一個方面，就是鍛煉我們的老師和學生。對學生他的一些整個能力，包括實踐能力，還有創新能力的潛力的激發都非常有效。



國際空間軌道設計大賽由歐洲航天局於2005年發起，每1至2年舉行一次，是世界航天領域的高水平、專業性競賽，代表空間軌道設計領域的最高研究水平，號稱航天界的“奧林匹克”。本屆比賽由上屆冠軍美國噴氣推進實驗室主辦，賽期為四周。全球共有73支專業隊伍參賽，參賽規模為歷屆之最。



（來源：央視新聞）

