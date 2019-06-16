中央國家機關全面部署展開主題教育

中評社北京6月16日電／習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議上的重要講話，對開展主題教育提出了明確要求。連日來，中央國家機關自覺把思想統一到習近平總書記重要講話精神上來，結合本部門本單位實際，積極推進主題教育。中央紀委國家監委機關、中央辦公廳、中央組織部、中央宣傳部、中央政研室、中央改革辦等迅速召開動員部署會，對主題教育進行細致部署；中央政法委、中央財辦、中央外辦等緊扣自身肩負的政治任務，制定主題教育實施方案。各單位以高度的政治責任感和使命感，力戒形式主義、官僚主義，堅持圍繞中心、服務大局，注重實際效果，解決實質問題。



按照習近平總書記“堅持學思用貫通、知信行統一，全面系統學、深入思考學、聯繫實際學”等重要要求，中央紀委召開常委會會議和動員部署會議，對中央紀委國家監委開展主題教育作出部署。要求發揮領導幹部表率作用，領導幹部先學，領導幹部先改，聚焦政治建設、思想建設、業務建設、作風建設等重點，以主題教育的扎實成效推動紀檢監察工作高質量發展。



中央國家機關通過專題動員大會、革命傳統報告、英模現場交流等豐富學習形式，築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵，強化捍衛司法尊嚴、維護社會正義的責任感、使命感。



為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興，是中國共產黨人的初心和使命。教育部、生態環境部、國家衛生健康委、國家市場監管總局圍繞民生重大關切，走基層搞調研，出實招解難題。



習近平總書記要求，要圍繞中心、服務大局，把主題教育同完成改革發展穩定各項任務結合起來，公安部、應急管理部等部門也以此作為找差距、抓落實、勇擔當的指導方向。



（來源：央視網）

