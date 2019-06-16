汪洋：和平統一對兩岸來講成本最小福祉最大

汪洋在第十一屆海峽論壇大會開幕致詞。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋上午出席第十一屆海峽論壇大會開幕，提到兩岸關係，強調全世界現在都在搭大陸發展的快車，台灣更不應該畫地為牢，捨近求遠，台灣有人偏偏要搞“去中國化”，這就好比“拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞”。



本屆論壇以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，繼續重點關注並服務基層民眾和青年群體。



論壇重頭戲，大會開幕式上午在廈門國際會議中心海峽廳登場，主辦方統計有超過萬人報名，出席這場盛會。



中國國民黨副主席曾永權和親民黨、新黨等台灣政黨代表以及台灣有關縣市代表、主辦單位代表將出席海峽論壇，開幕之前，汪洋並會晤曾永權等人。



大陸領導人習近平在今年元月《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，提出“一國兩制”台灣方案等議題，觸及台灣藍綠政治敏感神經。



海峽論壇舉辦之前，民進黨蔡政府不斷透過各種手段恐嚇與阻擾，表示台灣基層代表出席論壇，剛好形塑“民主協商”及探索“一國兩制台灣方案”的氛圍，也讓汪洋主席的談話，備受關注。



汪洋在會上提到，儘管民進黨當局和極獨勢力蓄意製造敵意對抗，阻撓兩岸民間交流，外部勢力打台灣牌動作頻頻，但台灣同胞來大陸發展的熱情依舊，接著他就如何認識兩岸關係的前景、如何推動兩岸關係和平發展進程，提出幾點看法。



汪洋指出，中華文化早已浸潤整個寶島，即便是被侵佔的50年間，台灣在鐵蹄的高壓下，始終捍衛民族尊嚴和中華文化，挫敗了殖民者試實行皇民化的圖謀，今天大多數台灣同胞打心眼裡認同自己是中華民族的一份子，保持強烈的中華民族意識和牢固的中華文化情感。



他表示，兩岸民眾同根同源的紐帶，任何力量切割不斷，每年來大陸尋根業祖者絡繹不絕；隨著中國日益走進世界舞台的中央，全世界都在關注了解和學習中國文化，而島內一些人偏偏要搞“去中國化”，妄圖從文化上把台灣與大陸割裂，這就好比拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。