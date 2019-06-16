北京新機場安檢引入人臉識別技術

中評社北京6月16日電／北京大興國際機場打造全球超大型智慧機場，廣泛應用了各項智慧型新技術。昨天，民航局召開新聞發布會，記者從發布會上了解到，大興國際機場的自助值機設備覆蓋率預計將達到86%，自助托運設備覆蓋率預計將達到76%，安檢通道均引入了人臉識別等智能新技術，旅客從進入航站樓一直到登機口，可實現全流程自助，無紙化通行，大大提升通行效率。



據介紹，打造智慧機場方面，大興國際機場建設了19個平台的68個系統，以實現對機場全區域、全業務領域的覆蓋和支撐。民航局機場司副司長張銳介紹，大興國際機場全面採用了RFID行李追蹤技術，可實現旅客行李全流程跟蹤管理，旅客可通過手機APP實時掌握行李狀態，將有效緩解旅客等待行李的焦慮感。



同時，大興國際機場建立了統一的運行信息數據平台，納入了各相關單位的系統數據信息，並整合大數據分析等技術，全面掌握航班運行狀態與地面保障各環節的信息，實現信息精准掌握，運行智能決策，將總體提升機場運行效率。



隨著我國民航業的快速發展，民用機場數量與機場業務量持續增加。數據顯示，2018年，民用機場年旅客吞吐量達到12.6億人次，飛行起降量達到1108.9萬架次，十年來的年均增長率分別達到11%和19%；同時，我國民用運輸機場數量已經達到236個（不含港澳台），平均每年新增加7個運輸機場；還有我國的千萬級機場數量已經達到37個，3000萬級機場數量達到10個。



“然而，我國的千萬級機場卻普遍面臨著容量飽和或者瀕臨飽和的問題；同時，旅客對民航便捷、高效、舒適出行的需求也遲遲無法得到滿足。”張銳說，在此背景下，民航局加快推進以“平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場”為核心的“四型機場”建設，打造集內在品質和外在品位於一體的現代化民用機場。



（轉自：光明網）