信息化對就業的影響與應對

中評社北京6月16日電／隨著信息化深入發展，新一代信息技術在經濟社會領域廣泛應用，在催生新產業、新業態、新模式的同時也對就業產生較大影響。一些傳統就業崗位不斷被替代，一些新的就業崗位不斷被創造出來，從而產生了三大就業效應。



就業替代效應。信息化大大提高勞動生產率，減少單位產品對勞動力的需求，進而形成對勞動者的替代。調研發現，隨著信息化和工業化深度融合，很多地方製造業總產值不斷提高，但就業人數趨於下降。信息化不僅會打破既有商業模式，還會打破依賴於這些商業模式的就業模式。比如，大量小賣部、書店甚至一些大型商場被平台經濟所取代，減少了傳統就業崗位數量。



就業創造效應。信息化帶動通信設備製造業、計算機軟硬件、辦公設備自動化等行業就業崗位大幅增加。比如，1987年成立的華為公司，目前全球員工總數已達18.8萬人。還有一大批依托信息技術的互聯網平台發展起來，不斷創造新的就業形態和就業崗位。比如，眾多勞動者通過微信、阿里巴巴、滴滴出行等互聯網平台實現了多種形態的靈活就業。



就業變革效應。信息化帶來就業方式變革。過去10年，全球勞動力市場的一項重大變革就是互聯網平台就業人員大幅增加。互聯網平台將“工作”細分為具體的“任務”，通過“眾包”方式提供給眾多勞動者。基於信息技術和“眾包”方式的互聯網平台大大降低了生產服務和市場交易成本，服務半徑擴展到地區、全國乃至全球。大量勞動者甚至是跨越不同時區勞動者的參與，使企業可以迅速完成工作任務，從而大幅提高勞動生產率。互聯網平台就業崗位具有勞動關係鬆散、進出自由、工作時間靈活、自主性強等新特征。



綜合來看，信息化發展既會帶來創造新就業形態、增加新就業崗位的機遇，也會帶來就業矛盾增多的挑戰。



從機遇看，信息化創造的互聯網就業形態用工量巨大，已經成為穩就業的重要載體。中國勞動和社會保障科學研究院2019年2月發布的《中國網約車新就業形態發展報告》表明，目前滴滴平台的司機總量已超過1100萬人，其中6.7%是國家建檔立卡貧困人口，12%是退役軍人，21%是家裡唯一的就業人員。在有的去產能任務重的省份，有超過百萬的下崗失業職工通過網約車實現了就業。2018年，互聯網平台雇用了598萬正規就業者，帶動提供共享服務的勞動者人數達到7500萬人，為眾多勞動者提供了沒有時間、地點限制並適合他們的工作崗位。



從挑戰看，在互聯網平台成為連接工作崗位和勞動者重要渠道的情況下，許多勞動者並沒有受雇於某一固定組織，也沒有單位依托，收入不夠穩定。這還導致勞動關係認定困難，勞動爭議處理