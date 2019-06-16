走近北京市高考閱卷現場 1173位教師嚴格有序評卷

中評社北京6月16日電／記者走近位於清華大學的北京市高考數學閱卷現場，共約280名評卷老師在這裡緊張有序的閱卷。此後還到北京大學了解到北京市高考語文閱卷的最新進展。



記者發現，想要進入閱卷點，至少要過三道關。首先，入口處有保安人員負責盤查，謝絕無關人員入內；其次，須提供有效證件，包括評卷證和身份證，查驗一致方可入內，且不能攜帶手機等通訊設備，所有隨身物品須寄存在門外的儲物櫃；再次，要通過“雙安檢”，不僅要通過安檢門，還有工作人員手持安檢儀進行二次檢測，經安保人員確認之後方可進入。



清華大學招生辦公室主任餘瀟瀟介紹，清華大學嚴格評卷場所的安全與保衛，閱卷點由公安巡邏、晝夜安保值班。關鍵評卷場所配備視頻監控錄像設備，視頻監控全方位、無死角；評卷數據庫備份管理、異地存儲。



今年，數學閱卷點評卷老師數量與往年持平，共約280名評卷老師，其中60.7%來自清華大學，其餘評卷人員為各區教研員及中學骨幹教師。除了選擇題40分由機器判卷外，其餘110分都在數學閱卷點進行評閱。



正式評卷過程中，既確保評分標準的科學性、合理性，也保證執行評分細則的公平性、一致性。今年為了嚴把數學閱卷質量關，數學閱卷點還調整了填空題的評閱方式。質量組專家表示，由於填空題的客觀性，其評卷標準易於掌握，而且有助於評卷人員熟悉閱卷系統，進入閱卷狀態，所以今年的填空題採用全員參與評閱的方式。除了填空題之外，數學閱卷點共分為7個閱卷大組，每組負責評閱一道試題。



對於家長和考生們擔心的“過程對但結果錯是否得分”。質量專家組解釋稱，如果過程對，但計算錯誤，不僅能得分，而且丟分不多，能得到大部分分數。相反，只有答案對了，但沒有過程，只能部分得分。



據介紹，解答題的每道題目都要隨機“背對背”至少經過“雙評”，且評分符合要求；之後，每道題目滿分的試卷組長都要100%複核；最後，所有題目加和達到110分的試卷，還要由專家組全卷複核。