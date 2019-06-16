自駕游釋放消費潛能　出行體驗亟待提升

中評社北京6月16日電／自駕出游已經成為現今人們出行的最主要方式。私家車保有量逐年提升，高速公路簡化收費，車企扎堆推出SUV車型，在線旅企紛紛上線自駕、租車細分產品線，這些利好都在推動自駕游市場的快速發展。但與此同時，道路擁堵、自駕游相關行業標準不完善、自駕車營地等配套服務體系建設不足，有時也使人們的自駕出行體驗大打折扣。



遊客駕車出行開遍全球



“雖然路上有點兒堵，但是自己開車出去玩還是比較自由。”湖北武漢的楊先生今年端午節開著新買的SUV帶著家人來了一次安徽九華山自駕游。來自交通運輸部的數據顯示，端午小長假，公路出行以中短途自駕需求為主，全國累計投入班線客車、旅遊包車約65萬輛，預計完成客運量約1.34億人次。而文化和旅遊部方面表示， “三小時”中短途出行成為端午遊客的首選，周邊游、自駕游成出行主流，70%的遊客出游半徑不超過300公里。



業內人士指出，如今自駕游的火爆離不開市場環境和國家相關政策的利好。記者了解到，目前，國務院辦公廳已經印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，方案要求力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站。同時，交通運輸部印發的《關於大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》中提出，到2019年底，汽車ETC安裝率超80%，通行高速公路的車輛ETC使用率超90%，基本實現高速公路不停車快捷收費。



如今，汽車已經全面進入中國家庭，三億多輛車，三億多本駕照，隨著汽車文化的普及，私家車不再只是上下班的交通工具，還是一種具有時代精神和開放意識的旅行方式。



根據中國旅遊研究院的自駕游統計數據，2018年，國內自駕游人次5.8億人次，同比增長35.6%。《中國自駕車、旅居車與露營旅遊發展報告（2018—2019）》顯示，2018年，建成及在建營地總數量為1100家，旅居車保有量已經達到100458萬輛。自駕游市場規模不斷擴大的同時，自駕遊客也漸行漸遠。租租車數據顯示，預計2019年總體較2018年的境外租車訂單增長率將超過35%，甚至像奧地利、瑞士等歐洲小眾目的地也開始受到中國境外自駕遊客的喜愛。從城市郊區到跨省自駕，從蒙古、俄羅斯等周邊國家，到歐美和澳新，中國遊客已開遍全球。